Волонтёры с улиц массово помогают спасать имущество из домов Лос-Анджелеса

На юго-западе США продолжают бушевать лесные пожары, охватившие густонаселенные районы округа Лос-Анджелес.

Известно как минимум о 24 погибших, ещё несколько десятков человек числятся пропавшими без вести. Из-за стихии многие американцы спешно покидают жилища, не успевая забирать ценности.

Несмотря на риск, самоотверженные уличные волонтёры спасают имущество незнакомых людей: из покинутых домов выносят технику, мебель, предметы искусства и даже люстры. Инициатива получила широкое распространение – даже дома, не находящиеся под угрозой уничтожения пожаром, подвергаются спасению.

Участие в операции преимущественно принимают люди, никогда не числившиеся в благотворительных организациях. Полиция уже ищет героев, чтобы вручить им благодарственные грамоты.

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