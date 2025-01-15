Принцесса Кейт сообщила, что у нее ремиссия

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15.01.2025, 12:00, Новости дня
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Принцесса Уэльская Кейт, урожденная Кейт Миддлтон, боровшаяся с онкологическим заболеванием, сообщила, что у нее началась ремиссия. По ее словам, она испытала облегчение и сфокусирована на выздоровлении.

“Каждый столкнувшийся с онкологическим диагнозом, знает, что для привыкания к новой норме требуется время. Я надеюсь, что наступивший год будет насыщенным”, – написала супруга наследника престола в социальных сетях. Пост был подписан “К”.

Кейт посетила Королевскую больницу Марсден, где проходила лечение. Она поблагодарила персонал и встретилась с пациентами, чтобы поднять их дух. “Лечение тяжелое, но есть свет в конце туннеля”, – сказала принцесса, прошедшая курс химиотерапии.

О том, что у Кейт проблемы со здоровьем, стало известно осенью 2023 года после того, как она перенесла операцию на брюшной полости. В марте 2024 года принцесса сообщила, что у нее рак и она проходит курс химиотерапии. В июне она впервые за несколько появилась на публике, приняв участие в церемонии выноса знамени.


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