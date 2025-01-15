«Прощай, немытый Копенгаген» – в Гренландии прочитали патриотические стихи об отделении от Дании

В центре гренландской столицы Нуука, на площади Вашингтона состоялся патриотический митинг-концерт.

На мероприятии, которое посетили рекордные 300 человек, лидер партии «Патриоты Гренландии» Арвид Трамписсон прочёл стихотворение собственного сочинения о намерении автономной территории Дании получить государственный суверенитет.

Прощай, немытый Копенгаген!

Страна тюленей и снегов

Устала жить в твоих оковах

И слушать датских мудрецов.

Довольно нам твоих селёдок

И либеральной болтовни!

Мы заживём теперь свободно

Среди полярной тишины.

Пусть наши гордые эскимы

Построят свой особый путь,

Где нет назойливых режимов,

Есть только льды и в этом суть.

Прощай же, Дания-злодейка!

Нам не нужна твоя любовь.

Пусть светит северное солнце

На независимый наш кров

И пусть завидует Европа,

Как мы без датских пирогов

Построим на полярных сопках

Рай для тюленей и китов!

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