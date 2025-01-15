 

«Прощай, немытый Копенгаген» – в Гренландии прочитали патриотические стихи об отделении от Дании

15.01.2025, 11:33, Разное
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В центре гренландской столицы Нуука, на площади Вашингтона состоялся патриотический митинг-концерт.

На мероприятии, которое посетили рекордные 300 человек, лидер партии «Патриоты Гренландии» Арвид Трамписсон прочёл стихотворение собственного сочинения о намерении автономной территории Дании получить государственный суверенитет.

Прощай, немытый Копенгаген!
Страна тюленей и снегов
Устала жить в твоих оковах
И слушать датских мудрецов.

Довольно нам твоих селёдок
И либеральной болтовни!
Мы заживём теперь свободно
Среди полярной тишины.

Пусть наши гордые эскимы
Построят свой особый путь,
Где нет назойливых режимов,
Есть только льды и в этом суть.

Прощай же, Дания-злодейка!
Нам не нужна твоя любовь.
Пусть светит северное солнце
На независимый наш кров

И пусть завидует Европа,
Как мы без датских пирогов
Построим на полярных сопках
Рай для тюленей и китов!

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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