«Прощай, немытый Копенгаген» – в Гренландии прочитали патриотические стихи об отделении от Дании
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В центре гренландской столицы Нуука, на площади Вашингтона состоялся патриотический митинг-концерт.
На мероприятии, которое посетили рекордные 300 человек, лидер партии «Патриоты Гренландии» Арвид Трамписсон прочёл стихотворение собственного сочинения о намерении автономной территории Дании получить государственный суверенитет.
Прощай, немытый Копенгаген!
Страна тюленей и снегов
Устала жить в твоих оковах
И слушать датских мудрецов.
Довольно нам твоих селёдок
И либеральной болтовни!
Мы заживём теперь свободно
Среди полярной тишины.
Пусть наши гордые эскимы
Построят свой особый путь,
Где нет назойливых режимов,
Есть только льды и в этом суть.
Прощай же, Дания-злодейка!
Нам не нужна твоя любовь.
Пусть светит северное солнце
На независимый наш кров
И пусть завидует Европа,
Как мы без датских пирогов
Построим на полярных сопках
Рай для тюленей и китов!
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет