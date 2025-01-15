 

Адвокат обозначил сроки принятия судом решения об опеке над сыном Прилучного

15.01.2025, 11:30, Разное
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Экспертиза, назначенная в октябре, продолжает свою работу, но пока нет никаких изменений. В конце октября 2024 года Агата Муцениеце с эмоциями делилась радостью от первой победы в споре за сына, при этом ситуация остается напряженной.

После развода Тимофей остался жить с матерью, но летом мальчик решил переехать к отцу, Павлу Прилучному. Это было его собственное решение, и актер также стремится сохранить сына рядом с собой. Вторая супруга Павла, Зепюр Брутян, активно поддержала эту идею и старалась создать для Тимофея комфортную атмосферу, что видно по ее публикациям в социальных сетях.

Агата, в свою очередь, не согласна с таким положением вещей. Сначала она пыталась вернуть сына домой через уговоры, но вскоре дело дошло до суда. 18 октября суд назначил экспертизу, которая должна определить, с кем лучше жить Тимофею — с матерью или отцом. Однако на момент назначения экспертизы мальчик остался у отца, несмотря на рекомендации суда о возвращении к матери.

По последним данным, дело находится “вне суда”, что указывает на то, что экспертиза все еще продолжается. Адвокат Андрей Алешкин пояснил, что подобные процессы требуют времени: эксперты анализируют семейные обстоятельства, психологическую атмосферу и взаимоотношения. Учитывая возраст Тимофея, его мнение также будет учтено в процессе.

По прогнозам адвоката, результаты экспертизы могут быть готовы к февралю или марту 2025 года. После этого суд сможет принять окончательное решение. В зависимости от позиций сторон, процесс может завершиться быстро или затянуться из-за возможных конфликтов между родителями.

Также адвокат отметил, что отсутствие возвращения Тимофея к матери не является основанием для претензий к Павлу Прилучному.

“Это вопрос к судебным приставам”, — подчеркнул он.

Эксперт добавил что пока никто из родителей не лишен родительских прав. Можно предположить, что к концу весны 2025 года станет ясно, с кем останется жить Тимофей. Вопрос о том, как повлияет на решение суда текущее положение дел, остается открытым.


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