Рупор кремлевской пропаганды: Сворачивание повесточки

Палата представителей США 218 голосами против 206 одобрила законопроект, который запрещает трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) участвовать в женских школьных спортивных командах. Учебные заведения, которые проигнорируют норму, лишатся финансирования.

Трамп еще к власти не пришел, а уже идет явный откат повесточки.

После прихода к власти обещают отменить службу трансгендеров в армии. Ряд крупных корпораций уже объявили о сворачивании целых направлений поддержки толерстии в своей операционной и маркетинговой деятельности. И это только начала. Как в свое время замели под ковер BLM, также сейчас будут прибирать повесточку.

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Источник: Colonel Cassad

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