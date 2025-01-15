 

Рупор кремлевской пропаганды: Сворачивание повесточки

15.01.2025, 10:35, Разное
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Палата представителей США 218 голосами против 206 одобрила законопроект, который запрещает трансгендерам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено) участвовать в женских школьных спортивных командах. Учебные заведения, которые проигнорируют норму, лишатся финансирования.

Трамп еще к власти не пришел, а уже идет явный откат повесточки.
После прихода к власти обещают отменить службу трансгендеров в армии. Ряд крупных корпораций уже объявили о сворачивании целых направлений поддержки толерстии в своей операционной и маркетинговой деятельности. И это только начала. Как в свое время замели под ковер BLM, также сейчас будут прибирать повесточку.

Источник: Colonel Cassad

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