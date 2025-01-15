 

Полиция Южной Африки извлекла из заброшенного рудника Стилфонтейн десятки умерших от голода шахтеров

15.01.2025, 10:00, Новости дня
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За последние двое суток власти Южной Африки подняли на поверхность из заброшенного золотого рудника Стилфонтейн около 60 тел шахтеров, умерших от голода. Более 100 шахтеров, занимавшихся нелегальной добычей золота, были подняты на поверхность живыми и арестованы.

Полиция начала осаду рудника в августе 2024 года и на протяжении нескольких месяцев перекрывала поставки продовольствия и воды, пытаясь вынудить около 1500 шахтеров подняться на поверхность, чтобы их можно было арестовать в рамках борьбы с незаконной добычей.

В понедельник власти начали поднимать людей и тела из шахты глубиной более 2 км с помощью металлической клети. Ожидается, что операция продлится еще несколько дней.


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