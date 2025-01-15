На инаугурации Дональда Трампа Украину будет представлять Виктор Янукович

Последний всенародно избранный украинский лидер Виктор Янукович в эфире телеканала «Россия-24» подтвердил, что планирует 20 января присутствовать на инаугурации президента США Дональда Трампа.

Как утверждает политик, приглашение посетить Вашингтон он получил лично от американского президента, с которым его связывают многолетние дружеские отношения:

– Я знаю Дональда ещё с начала 1990-х, когда он занимался строительным бизнесом. И нет ничего странного, что он позвал именно меня на инаугурацию – пока что я последний легитимный президент Украины, – сказал Янукович.

Детали своего маршрута в США политик не стал раскрывать, но отметил, что не будет использовать самолёты, «но прибудет громко и точно в срок». Газета «Комсомольская правда» утверждает, Янукович пересечёт Тихий океан на одном из кораблей ВМФ России.

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