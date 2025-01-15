Мнение «аналитика»: О простом и очевидном… Почему россияне — за «СВО»?

Действительно, простой вопрос. Почему россияне — пусть и не все поголовно, однако же абсолютное большинство — так или иначе, активно или пассивно, поддерживают Специальную военную операцию Владимира Путина?

Только не надо чесать «имперскость» или говорить о коллективном помешательстве. Вот два графика, которые «всё объясняют».

Участие в СВО стало благом для самих бойцов и для членов их семей. Они внезапно вошли в топовые 10% по доходам, чего у них раньше не было. Для вхождения в этот элитный круг достаточно 185,3 тыс. рублей в месяц — в среднем. Напомнить, что контракт военнослужащих в зоне спецоперации начинается от 200 тыс. рублей в месяц?

Ну вот так боец во всех смыслах «автоматом» прорывается в элиту. Более того, доходы этой группы ещё и растут быстрее.

Сказывается гонка «подъёмных» выплат контрактникам между регионами.

Но не только человек с ружьём выиграл.

Всё, что связано с ОПК и его смежниками, тоже в солидном плюсе по зарплатам. В среднем по стране, номинальные зарплаты в октябре 2024 были на 16.4% выше, чем годом ранее. Из основных отраслей, где на предприятиях работает больше нескольких сотен человек сильнее всего выросли зарплаты в обработке +21.5%. И там лидируют около-оборонные подотрасли: компьютеры-электроника-оптика (+24.2%), прочие готовые изделия (+24.7%), прочие транспортные средства (+24.2%) — рост почти на четверть за год очень и очень впечатляет!

То есть, и правда всё просто?

Социальный лифт заработал?

И #экономика рулит?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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