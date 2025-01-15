 

Президент Южной Кореи арестован

15.01.2025, 5:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Впервые в истории Южной Кореи арестован временно отстраненный, но действующий президент. Юн Сок Ёль, обвиненный в мятеже, доставлен в здание Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), передает агентство Yonhap.

Полиции удалось обойти контрольно-пропускные пункты, проникнуть в резиденцию Юн Сок Ёля и произвести арест.

31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Старшеклассник отказался пожимать руку пророссийскому президенту Словакии

15.01 / Правительство Италии – Нетаниягу обладает иммунитетом от преследования со стороны МУС

15.01 / “Хинд Раджаб” добивается ареста в Таиланде военнослужащего ЦАХАЛа

15.01 / Россия и Украина провели первый в 2025 году обмен пленными

15.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1057-й день войны

15.01 / Генштаб ВСУ – сбиты 30 российских ракет и 47 беспилотников

15.01 / Советник Трампа по нацбезопасности – “ХАМАС должен быть уничтожен так, чтобы не возродиться”

15.01 / Принцесса Кейт сообщила, что у нее ремиссия

15.01 / Куба после исключения из “черного списка” США освобождает сотни заключенных

15.01 / Полиция Южной Африки извлекла из заброшенного рудника Стилфонтейн десятки умерших от голода шахтеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика