Президент Южной Кореи арестован

Впервые в истории Южной Кореи арестован временно отстраненный, но действующий президент. Юн Сок Ёль, обвиненный в мятеже, доставлен в здание Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO), передает агентство Yonhap.

Полиции удалось обойти контрольно-пропускные пункты, проникнуть в резиденцию Юн Сок Ёля и произвести арест.

31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа.

3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.