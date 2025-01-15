 

Рупор кремлевской пропаганды: Времьевский выступ исчезает

15.01.2025, 3:35, Разное
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Сегодня достаточно буднично были ликвидированы последние последствия летнего контрнаступа ВСУ 2023 года. Под контроль ВС РФ перешло Нескучное. Таким образом все населенные пункты захваченные противником на Времьевском выступе летом 2023 года вернулись в родную гавань. Скоро по этому же направлению проследует и Великая Новоселка, которая является одним из важнейших логистических узлов в юго-западной части Донбасса. Дороги к западу и северу от пгт. перерезаны, фактически он находится в полуокружении. Ждем хороших новостей уже в январе.

Также стоит отметить освобождение важного поселка Терны к северо-востоку от Красного Лимана. Также расширяется плацдарм за рекой в районе Ивановки. Будем надеется, уже весной начнутся бои в направлении Ямполя и Красного Лимана.

Онлайн-трансляция боевых действий на Украине как обычно здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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