Рупор кремлевской пропаганды: Анонс ремейка “Обливина”
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В США состоялся преждевременный анонс ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion.
На сегодня ущерб от пожаров в Калифорнии уже достиг по предварительным подсчетам от 250 до 270 млрд. долларов и эта сумма не окончательная. При этом она уже сопоставима с суммой общего финансирования США войны на Украине.МЧС США сообщило, что пожарная охрана была хорошо готова и она бы точно потушила все пожары, если бы не помешал ветер. Ветер даэдра!
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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