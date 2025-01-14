 

Рупор кремлевской пропаганды: Анонс ремейка “Обливина”

14.01.2025, 22:40, Разное
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В США состоялся преждевременный анонс ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion.

На сегодня ущерб от пожаров в Калифорнии уже достиг по предварительным подсчетам от 250 до 270 млрд. долларов и эта сумма не окончательная. При этом она уже сопоставима с суммой общего финансирования США войны на Украине.МЧС США сообщило, что пожарная охрана была хорошо готова и она бы точно потушила все пожары, если бы не помешал ветер. Ветер даэдра!

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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