Мнение: Социология миролюбия



Сожженный Голливуд

За призывы к миру в России сейчас, как известно, сажают, поскольку суды это удивительным образом интерпретируют как “дискредитацию армии”. Видимо, если какая-то сволочь говорит, что, мол, хватит, пора уж миром это всё заканчивать – то тем самым (по мнению суда) такой человек в открытую сомневается, что российская армия – самая непобедимая и легендарная, которая всех разобьет и победит без всякого там мира, то есть – дискредитирует.

Тем не менее недобитые интеллигенты всё это время с лупой изыскивали везде данные соцопросов, по которым у нас всё время рос процент желающих “начать мирные переговоры” – интерпретируя их как то самое “миролюбие русского народа”, хотя напрашивалась другая версия – что народ таким образом говорит, что жаждет перехода к письменной капитуляции Украины.

А никаких попыток как-то разделить эти два варианта ответа социологически, через формулировки РАЗНЫХ вопросов к респондентам, почему-то не прослеживалось. До тех пор пока не… Свершилось! Оказывается, Левада-центр хотя бы постарался внести ясность в этот щекотливый вопрос – какого же мира хотят россияне:

“интервью с социологом Алексеем Левинсоном из «Левада-Центра».

«Далее мы стали задавать вопрос в обостренной форме: если бы президент Путин объявил, что он на следующей неделе останавливает военные действия, поддержали бы вы его? И тут мы получили, к большому нашему удивлению, 70% поддержку остановки военных действий.

Но задавался не один вопрос, а два. Второй вопрос формулировался так: если бы президент Путин объявил на следующей неделе об остановке военных действий и о возвращении Украине присоединенных территорий, вы бы поддержали?

Вот тут количество поддерживающих сокращается более чем вдвое. Только 30% поддерживают этот вариант. Можно в этих ответах увидеть распределение позиций россиян по поводу двух наиболее популярных вариантов того, как могли бы быть остановлены военные действия: на российских условиях – и вот тут среди россиян поддержка почти три четверти – или, условно говоря, на украинских условиях, с возвращением территорий.

Речь не идет о возвращении к границам 1991 года, но о возвращении присоединенных четырех территорий. И тут мы видим, что среди россиян количество поддерживающих этот вариант — это основательное меньшинство, чуть меньше трети россиян».



Спасибо, наконец-то все понятно. Что за люди, какое у них отношение к войне, чего они хотят на самом деле.