 

Мнение: Социология миролюбия

14.01.2025, 21:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Сожженный Голливуд

За призывы к миру в России сейчас, как известно, сажают, поскольку суды это удивительным образом интерпретируют как “дискредитацию армии”. Видимо, если какая-то сволочь говорит, что, мол, хватит, пора уж миром это всё заканчивать – то тем самым (по мнению суда) такой человек в открытую сомневается, что российская армия – самая непобедимая и легендарная, которая всех разобьет и победит без всякого там мира, то есть – дискредитирует.

Тем не менее недобитые интеллигенты всё это время с лупой изыскивали везде данные соцопросов, по которым у нас всё время рос процент желающих “начать мирные переговоры” – интерпретируя их как то самое “миролюбие русского народа”, хотя напрашивалась другая версия – что народ таким образом говорит, что жаждет перехода к письменной капитуляции Украины.

А никаких попыток как-то разделить эти два варианта ответа социологически, через формулировки РАЗНЫХ вопросов к респондентам, почему-то не прослеживалось. До тех пор пока не… Свершилось! Оказывается, Левада-центр хотя бы постарался внести ясность в этот щекотливый вопрос – какого же мира хотят россияне:

“интервью с социологом Алексеем Левинсоном из «Левада-Центра».
«Далее мы стали задавать вопрос в обостренной форме: если бы президент Путин объявил, что он на следующей неделе останавливает военные действия, поддержали бы вы его? И тут мы получили, к большому нашему удивлению, 70% поддержку остановки военных действий.
Но задавался не один вопрос, а два. Второй вопрос формулировался так: если бы президент Путин объявил на следующей неделе об остановке военных действий и о возвращении Украине присоединенных территорий, вы бы поддержали?
Вот тут количество поддерживающих сокращается более чем вдвое. Только 30% поддерживают этот вариант. Можно в этих ответах увидеть распределение позиций россиян по поводу двух наиболее популярных вариантов того, как могли бы быть остановлены военные действия: на российских условиях – и вот тут среди россиян поддержка почти три четверти – или, условно говоря, на украинских условиях, с возвращением территорий.
Речь не идет о возвращении к границам 1991 года, но о возвращении присоединенных четырех территорий. И тут мы видим, что среди россиян количество поддерживающих этот вариант — это основательное меньшинство, чуть меньше трети россиян».

Спасибо, наконец-то все понятно. Что за люди, какое у них отношение к войне, чего они хотят на самом деле.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Анонс ремейка “Обливина”

14.01 / Мнение «аналитика»: О судьбе завоевателя «Пятёрочки» в Судже… Получил по заслугам?

14.01 / «Только мы сможем спасти вас от звериного оскала американской военщины» – Дмитрий Медведев пригласил Канаду, Данию и Панаму в ОДКБ

14.01 / Мнение: Дореволюционное электричество, Ленин-Прометей и иностранные инвестиции в РИ

14.01 / Мнение: История тайм-менеджмента в России, планирование в ненадёжном мире, НВидиа обгоняет закон Мура

14.01 / Мнение: Рылом не вышли

14.01 / Россиянину, выигравшему в лотерею 1 млрд рублей, вручили благодарственное письмо и грамоту за пожертвование этих денег государству

14.01 / Японский электробайк Nomoto идеально прячется в городском пейзаже

14.01 / Greenpeace похвалил жителей Мозамбика и Свазиленда за вегетарианский образ жизни

14.01 / Аншлаги и тысячи зрителей: как прошли спектакли “Соборная площадь” в праздники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика