Мнение: Дореволюционное электричество, Ленин-Прометей и иностранные инвестиции в РИ

1. К вопросу о «лампочке Ильича» и об устойчивом мифе, согласно которому электричество в тёмную Россию принесли большевики. Легендарный ЛЭТИ, в котором я имел честь учиться в 1990-е, был основан в современном своём виде в 1891 году, то есть ещё при Александре III, даже не при Николае II. Расшифровывается название не как «Лапотно-Эшафотный», а как «Ленинградский электротехнический институт». Обратите внимание — «электротехнический», то есть дающий образование в области электрической техники. Также в России с 1880 года выходил журнал «Электричество», который издавало Императорское Русское Техническое общество — за 37 (!) лет до катастрофы 1917 года. Кстати, почитать журнал можно вот здесь.



Ещё за 8 лет до того в Москве открыли знаменитый завод Москабель по производству силовых кабелей. В Википедии указано, что завод был открыт в 1895, но это ошибка — завод заработал в 1872. До захвата большевиками он назывался «Товарищество для эксплуатации электричества М. М. Подобедов и К°» (ссылка). Напомню, маленькому Володе Ульянову исполнилось в 1872 году два года: в открытии будущего Москабеля он участия не принимал.

И, да, раз уж зашла речь про институты. Дежурно напомню, что к 1917 году Российская Империя занимала первое место в мире по количеству выпускников технических вузов. Наравне с нами по этому показателю шли только США.

2. Ленинская газета «Правда», 1912 год (№ 179 от 28 ноября). Революционеры пишут, что Российская Империя быстро покрывается нитями электрических проводов, и что в некоторых сибирских деревнях электрическое освещение тянут уже в каждую избу. Дальше в статье революционеры стыдят по какому-то поводу монархиста Пуришкевича, но это уже не так важно. Важно, что в 1912 году главный печатный орган партии буднично признавал, что электричество пришло в глубинную Россию.





После 1917 историю по политическим соображениям исказили: Владимир Ильич стал в учебниках Прометеем, который лично, верхом на броневике, привёс электричество нечёсаным русским мужикам.

3. Про «иностранный капитал», который якобы был проблемой для Российской Империи эпохи Николая II. Вот типичная региональная история про небольшой район в Алтайском крае, в который несколько предпринимателей приехали делать масло. Цитирую (ссылка):

…Все три предприятия были запущены в эксплуатацию в 1900 году и в скором времени достигли следующих показателей: быстрянский завод выпускал 800 пудов масла в год, тайнинский – 1000, карагужинский – 2000 (Благодаря своим мощностям карагужинский завод братьев Бландовых еще долгие годы будет оставаться абсолютным лидером нашего района по производству масла).

С началом «масляной лихорадки» в Красногорье активизировались и иностранцы. В 1901 году представители датской экспортной фирмы «Э. Ф. Эсман» открыли завод в Соусканихе, а поляк Терентий Ульберт занялся производством масла в Старой Барде.

Не отставали и местные маслоделы…

Итак, иностранцы привозят в Россию деньги и оборудование, строят в селе маслобойный завод. Оборудование находится в России, рабочие места созданы в России, масло производится в России, налоги платятся в России, технологии осваиваются в России, молоко закупается в России. Да, иностранцы выводят за рубеж какую-то прибыль. Однако, во-первых, это более чем справедливая плата за оказанную нам услугу — деньги-то иностранцы выводят с прибылей, а не с убытков. Во-вторых, многие иностранцы, проработав некоторые время в России, «русеют», становятся русскими. Полагаю, каждый согласится с тем, что Пушкин, Лермонтов, Багратион и так далее были для России благом, а не бедой.

После Октябрьской революции иностранцы вынуждены были бежать из России, бросив свои заводы на разграбление большевикам. Русские же предприниматели зачастую принимали решение остаться в России, под властью коммунистов. Конечно, для них это было ошибкой. Цитирую ещё из той же статьи:

Завод крестьянина Т. П. Кокорина, переселившегося в Ивановку из Пермского края в 1890 году, вскоре догнал по годовому производству масла тайнинский. (К сожалению, крепкого хозяйственника Терентия Прокопьевича в 1930 году объявили кулаком и отправили на спецпоселение, а в 1937-ом 71-летнего старика по печально известной 58-ой статье УК РСФСР и вовсе приговорили к высшей мере наказания).

Кстати, Терентий Прокопьевич был обычным русским крестьянином, единоличником. Это к вопросу о социальных лифтах для русских крестьян, которые при императорах двигались вверх, а при вождях пошли вниз — на подземный этаж.