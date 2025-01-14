«Только мы сможем спасти вас от звериного оскала американской военщины» – Дмитрий Медведев пригласил Канаду, Данию и Панаму в ОДКБ

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев опубликовал в своём Telegram-канале обращение к лидерам Канады, Панамы и Дании, которые уже в 2025 году могут стать «очередными жертвами реваншистов из Вашингтона».

Третий президент России призвал лидеров трёх стран оперативно рассмотреть вопрос о вступлении в ОДКБ — только в этом случае они смогут сохранить территориальную целостность и суверенитет свих государств.

– Только мы сможем спасти вас от звериного оскала американской военщины, ибо только Россия может вернуть в стойла ястребов из Пентагона. Думайте, времени у вас осталось мало, – написал Медведев.

Россия и её союзники готовы оперативно рассмотреть заявки Канады, Дании и Панамы на вступление в ОДКБ — обычно процедура занимает не менее пяти лет, однако учитывая сложную внешнеполитическую обстановку, потенциальные жертвы американского империализма смогут присоединиться к «Ташкентскому пакту» уже в 2025 году.>

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