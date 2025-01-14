Мнение: Рылом не вышли

Надо было дождаться прихода Трампа, чтобы старый чудак прояснил, каково на самом деле отношение в мире к империализму, пересмотру границ и праву наций на самоопределение. Трамп в конце декабря заявил, что Канада якобы только и мечтает стать 51 первым штатом США, а Америка собирается присоединить к себе огромную заледенелую Гренландию. На днях в Конгрессе США уже внесли законопроект о том, чтобы разрешить Трампу начать переговоры о покупке у Дании Гренландии. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/22869535

По идее, происходит что-то вопиющее и ни в коем случае недопустимое. США собираются захапать себе огромные территории, причем такие, которые отродясь в состав США не входили. Если это не называется «империализм», то как же тогда? «И эти люди запрещают РФ ковыряться в носу!» Но, наверно, поползновения США уже вызвали решительный отпор «мирового сообщества», во всем мире поднимается грозная волна народных протестов, американские империалисты получат укорот и жесткий ответ международного права?

Как видим, ничего подобного. В Канаде вместо организации всенародного сопротивления экспансии бессменный 9 лет премьер-министр поспешно уходит в отставку, в Гренландии даже слегка опережая события тамошний премьер и опросы населения уже заявляют, что все готовы присоединяться к США хоть сейчас. ЕС и ООН молчат. То есть в мире никакого особого возмущения не слышно, ну а «жертвы» будущего поглощения так и вовсе всячески демонстрируют энтузиазм.

Сравним с тем, что происходит, когда о своих планах экспансии заявляет Россия. Оказывается, что важна тут тут не законность/незаконность самих по себе действий по «расширению» своего «жизненного пространства», но очень важно то, КТО заявляет о таких своих планах. Важен РАНГ. Звание «империалиста» надо, оказывается, заслужить в глазах мирового сообщества. И, как мы видим, Россия на это звание не тянет. Все приколы РФ на этот счет встречаются неприкрыто враждебно – причем как будущими жертвами, так и сочувствующими соседями. Обидно! Чем, как говорится, мы хуже США? Почему им можно, а нам – нельзя? Несправедливо!!

Хотя ответить на вопрос чрезвычайно просто. Эскимосы в Гренландии сейчас выпрыгивают из штанов, потому что от присоединения к самому богатому государству мира открыто предвкушают резкий подъем своего благосостояния и уровня жизни, и что еще важно, ни в коей мере не ожидают, что у них уменьшится безопасность, поскольку американская законность «и правосудие для всех!» чрезвычайно наглядно воспеты Голливудом. Там считают, что от присоединения к Америке законности и порядка станет не меньше, а больше.

России в этом плане похвастаться нечем, а ее репутация в мире, возможно, даже хуже ее самой. Другими словами, присоединение к РФ воспринимается в мире как путь к деградации. Вероятно, тут работает ассоциация с присоединением к «социалистическому лагерю»; Россия, будучи в инкарнации СССР, любила хватать страны, которые плохо лежали, и засовывать их в свой «соцлагерь», в котором всех заставлял строить коммунизм. Методы «стройки», и, главное, их эффективность оставили глубокий след в памяти подопечных СССР, и общая мысль после этого в мире– «Никогда больше!»

США – мировой технологический лидер, родина большинства лауреатов Нобелевских премий, страна, которая задает стандарты в науке и в искусстве. Россия утратила (если когда-то и имела) все позиции и в технологиях, и в науке, и в искусстве. О законе и правопорядке в России и говорить смешно – смотрите, как говорится, сериал «Невский».

Вывод: в империалисты Россию больше никогда не возьмут. Рылом, что называется, не вышли.