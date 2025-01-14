 

В Азербайджане планировалось убийство высокопоставленного представителя еврейской общины

14.01.2025, 18:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Службы безопасности Азербайджана арестовали двух подозреваемых в подготовке покушения на высокопоставленного представителя еврейской общины в этой стране. Как пишет КАН–”Хадашот”, по всей видимости, за этим преступлением стоит Иран.

Ранее во вторник Национальный совет безопасности опубликовал предупреждение о попытках иранских властей причинить вред израильтянам за границей или похитить их. По данным НСБ, иранские оперативники недавно пытались выйти на израильского предпринимателя через Telegram, выдавая себя за сотрудников саудовского новостного агентства.

Они пытались заманить его в Дубай и присылали ему вредоносные ссылки, чтобы получить доступ к его телефону. Предприниматель сообщил о подозрительной активности в полицию. В НСБ подчеркивают, что речь идет об очередном проявлении продолжающихся попыток Ирана атаковать израильтян как внутри страны, так и за рубежом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Российские СМИ сообщают о “масштабном сбое в Рунете”

14.01 / В Балтийском море обнаружен еще один поврежденный кабель

14.01 / Король Великобритании примет участие в памятной церемонии в Аушвице

14.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1056-й день войны

14.01 / Минюст США – материалов против Дональда Трампа хватило бы для его осуждения

14.01 / Байден объявил, что следующие авианосцы будут названы в честь Клинтона и Буша

14.01 / Генштаб ВСУ – сбиты 58 из 80 российских беспилотников

14.01 / В Саратове и Энгельсе в результате ударов БПЛА повреждены предприятия

14.01 / Армия КНДР осуществила запуск баллистических ракет в сторону Японского моря

14.01 / Зеленский обсудил с Макроном размещение французских военных в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика