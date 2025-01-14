Король Великобритании примет участие в памятной церемонии в Аушвице

Король Великобритании Карл Третий прибудет в Польшу, чтобы принять участие в памятных церемониях, посвященных 80-й годовщине освобождения узников лагеря смерти Аушвиц. Это будет его первый заграничный визит в наступившем году.

13 января король провел в Букингемском дворце встречу с участниками образовательных проектов, посвященных увековечиванию Холокоста. Среди ее участников был и 94-летний Манфред Гольдберг, записавший свои воспоминания о пережитом для интерактивных уроков.

Гольдберг родился в 1930 году в Германии, в еврейской семье. Во время войны он был узником концлагеря Штуттгофф, расположенного недалеко от Гданьска. “Необходимо обеспечить сохранение памяти о Катастрофе, чтобы подобное не повторилось”, – заявил он монарху.