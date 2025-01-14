 

«Всё совком своим живут» – Егор Холмогоров подписал указ о переименовании ТАСС в ТАРФ

14.01.2025, 11:33, Разное
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Председатель комитета Государственной думы по борьбе с фальсификацией истории не в пользу России Егор Холмогоров в пресс-центре ТАСС представил дорожную карту «окончательного решения советского вопроса».

В рамках масштабной антикоммунистической кампании планируется переименовать не менее тысячи населённых пунктов и государственных организаций, а также внести изменения в школьную программу.

– Вопрос по поводу наследия иуд-христопродавцев назрел давно – возьмите, например, ТАСС. Три десятилетия мы живём без большевиков, а у нас до сих пор в названии крупнейшего информагентства Советский Союз, – сказал Холмогоров.

Также главный историк России призвал руководителей всех уровней «не жить совком» и активнее выступать против наследия советской власти.

– Времена тех, кто живёт своим совком, давно закончились. Спаси Господь, к 2030 году я планирую лично выкинуть последнюю красную сволоту из директорского кресла последней сельской школы, так что всех руководителей призываю задуматься, – предостерёг парламентарий граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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