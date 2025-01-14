Мнение «аналитика»: О решающем контрнаступлении… Опять проморгали?

Ну, что тут можно скказать?

Рано обрадовались. Успокоились. Расслабились.

Решили, что главное уже сделано, а дальше — «”Время” покажет». Будто забыли, с каким противником дело иметь приходится. Коварен, зараза!

Пропустив первый — реально сокрушительный! — удар, он, тем не менее, не пал, а напротив. Собрался, сконцентрировался и… нанёс решительный контрудар в тыл.

В уязвимое место. На стыке эмоций и логики.

В Сети со скоростью пожара массово распространяется информация в «защиту» ЛГБТ-пожарницы Кристин Кроули из Лос-Анджелеса. Дескать, нельзя возлагать вину за самые разрушительные пожары в «Городе Ангелов» на икону лесби-движения, ставшую первой в его истории представительницей секс-меньшинства во главе пожарной команды. Инсинуации это и провокации. Она, типа, самый профессиональный шеф LAFD за всю его историю, а что многие тысячи домов сгорели, так это «случайность». Стихия. Форс-мажор. Вот прям любой на её месте не справился бы. Климат уже не тот, ветры дуют совсем не так, и воды пожарным не хватило совсем не потому, что на них сэкономили в пользу «повесточки». И вообще, какое всем дело до личной жизни Кристин Кроули, когда она профессионалка, каких свет не видывал и лучшая из почти 16 тыс. претендентов (и претенденток)?

Вау!

Правда?

Начать можно с того, что Кристин Кроули (Kristin Crowley) родилась и выросла в Висконсине — «Штате барсуков», как его называют сами американцы. Затем она окончила католически «колледж свободных искусств» св. Мэри в Индиане: это частное учебное заведение даёт диплом «почти как» у бакалавра. И произошло это в 1993 году. После чего девушка пять лет пыталась поступить в вуз на хирурга-ортопеда. Не смогла. И в 1998 году подалась в пожарные, сдав экзамен. А в штат её зачислили только в 2000 году, причём как парамедика (по российским меркам, это фельдшер Скорой помощи) — благодаря диплому колледжа по биологии.

Далее Кристин Кроули поработала пожарным инспектором, инженером (х.з., что это такое в LAFD), а затем… стала как-то очень быстро продвигаться по административной линии. Капитан (начальник пожарной части), комбат (это примерно майор, начальник над несколькими частями в округе), ассистент руководителя и, наконец, в 2016 году — первый в ЛА пожарный маршал – женщина. Вот прям чувствуется, что её кто-то активно продвигал именно в рамках «повестки». Возможно, это произошло уже после «брака» бывшей истовой католички с более опытной и возрастной коллегой по LAFD, Холлин Буллок, что крайне понравилось местному гей-лобби (не будем забывать о специфике этой штаб-квартиры Голливуда).

Короче, став главой LAFD Кристин Кроули заявила о главной задаче на этом посту — «моими приоритетами будут обеспечение готовности департамента и сохранение оперативной эффективности, защита безопасности, здоровья и общего благополучия наших пожарных, а также содействие созданию рабочей среды, свободной от преследований, дискриминации и издевательств». Что в переводе на русский означает продвижение DEI-повестки. И не случайно Центр ЛГБТ в Лос-Анджелесе приветствовал её назначение в качестве первого открытого представителя сообщества ЛГБТК, признанного экстремистским в России, который возглавил пожарную охрану

Это, наверное, прекрасно и заслуживает уважения. И даже «»карьера через постель» не всегда зазорна и позорна. Но всё же задача пожарных — огонь тушить, а не гидранты в цвета радуги раскрашивать и на гей-парады ходить.

Так что π-сам, для которых «повестка» важнее, — никогда не отмыться добела?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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