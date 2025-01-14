 

Генштаб ВСУ – сбиты 58 из 80 российских беспилотников

14.01.2025, 11:10, Новости дня
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Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 14 января 2025 года российские военные выпустили по Украине 80 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 58 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 21 “шахед” был локационно потерян в регионах Украины (без негативных последствий).

Перехваты воздушных целей осуществлялись в в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одеcской и Херсонской областях.

Из-за падения сбитых беспилотников причинен ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, имущество граждан.


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