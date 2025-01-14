Мнение: Когда пьяный выходит из дома

В комментариях мне сообщили, что трогать пьяных людей — не только плохая, но и несправедливая идея. Если гражданин пьёт за рулём или дебоширит, то на этот счёт существуют специальные законы. Если же он тихо накидывается, то кому какое дело, как свободный человек проводит своё личное время в свободной стране?

С одной стороны, я согласен с тем, что все гонения на алкоголь надо проводить с предельной осторожностью. «Взять и запретить» уже пробовали: при Николае II и при Горбачёве. Чем кончилось, напоминать не нужно.

С другой стороны, тот факт, что мы вынуждены мириться с неким явлением как с меньшим злом, ещё не значит, что оно добро. Вот, к примеру, из свежего про Литву (ссылка):

В Литве пьют повально. Все: литовцы, поляки, русские. Национальности там не разберёшь, острого языкового вопроса нет, все говорят по-литовски, литовцы неплохо знают русский, польский. В Литве везде валяются пьяные. Я была в этой стране всегда только транзитом и в каждый свой приезд видела смертельно пьяных: в последний раз я провела в Вильнюсе полчаса, за которые успела сходить в супермаркет, однако всё равно видела несколько валявшихся, сидевших и спавших пьяных.

Автор реплики — либеральная журналист, из чего можно сделать вывод, что как к обычному пьянству, так и к Литве она относится с толерантностью. Если уж даже либерального журналиста удивляет обилие выпивох, наверное, в Литве действительно что-то не так. Если же учесть, что Литва демонстрирует трагически низкий уровень рождаемости… да, возможно, вот этот конкретный грустный литовец, который мирно спит на газоне рядом с урной, ничего не нарушает. Однако для страны это проблема.

Кроме того, лично я без особого труда могу вспомнить массу «весёлых» историй из своего опыта или из опыта своих близких:

— как пьяный водитель спровоцировал ДТП;

— как пьяный пешеход попытался напасть на едущий мимо автомобиль;

— как пьяные приставали к прохожим на улицах или в общественных местах с неприятными разговорами, готовыми в случае неудачного поворота перерасти в драку;

— как пьяный грузчик плохо закрепил груз, из-за чего прохожий получил серьёзную травму на всю жизнь;

— как хорошо отметившие праздник врачи нанесли пациенту увечье.

Список даже близко не полный, при этом, обратите внимание:

— каждый из героев перечня навредил посторонним ему людям, а не своим близким;

— ни один из фигурантов перечня не получил в итоге прямого наказания за свой проступок.

Впрочем, возможно, мой личный опыт нерелевантен, так как в России живёт 150 млн человек, и я, даже вместе с хорошо знакомыми мне людьми, не дотягиваю и до одной миллионной.

Поэтому, коллеги, вопрос. Были ли в вашей жизни случаи, когда пьяные сограждане серьёзно вам навредили, но не понесли за это прямого наказания в соответствии с законом?