 

В Саратове и Энгельсе в результате ударов БПЛА повреждены предприятия

14.01.2025, 10:10, Новости дня
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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что регион подвергся атаке беспилотными летательными аппаратами. Получили повреждения предприятия. На месте возник пожар. Пострадавших, по словам чиновника, нет.

“Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы”, – написал он в социальных сетях.

Напомним, что на базе “Энгельс-2” дислоцируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, использующиеся для нанесения ударов по Украине. Около недели назад авиабаза была атакована, целью удара стало хранилище авиационного топлива.

Добавим, что в ночь на 14 января прекратили работу аэропорты Калуги, Тамбова, Ульяновска, Саратова, Казани и Пензы. Российские СМИ сообщают о возгорании в пригороде Казани – сгорела цистерна с топливом.


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