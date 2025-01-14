В Саратове и Энгельсе в результате ударов БПЛА повреждены предприятия
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Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что регион подвергся атаке беспилотными летательными аппаратами. Получили повреждения предприятия. На месте возник пожар. Пострадавших, по словам чиновника, нет.
“Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. На всех точках работают экстренные службы”, – написал он в социальных сетях.
Напомним, что на базе “Энгельс-2” дислоцируются стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, использующиеся для нанесения ударов по Украине. Около недели назад авиабаза была атакована, целью удара стало хранилище авиационного топлива.
Добавим, что в ночь на 14 января прекратили работу аэропорты Калуги, Тамбова, Ульяновска, Саратова, Казани и Пензы. Российские СМИ сообщают о возгорании в пригороде Казани – сгорела цистерна с топливом.
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