 

«Эффективный менеджмент и трудовые подвиги» – после смены руководства музей истории ГУЛАГа объявил о новой концепции заведения

14.01.2025, 9:33, Разное
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Новый директор музея истории ГУЛАГа Анна Трапкова анонсировала масштабное обновление экспозиции, которая теперь будет демонстрировать «созидательный потенциал исправительно-трудовой системы».

В обновлённых залах посетители смогут увидеть достижения заключённых в области лесозаготовки, строительства и добычи полезных ископаемых.

– Деятельность музея мы направим в сторону позитива, созидания и привития молодым поколениям чувства гордости. Многие рабочие ГУЛАГа это их прадедушки и прабабушки, а у некоторых там трудилась вся семья, – сказала Трапкова. – Будем рассказывать про эффективный менеджмент, но не забудем и про сам контингент – подчеркнём его трудовые подвиги.

Отдельный зал в обновлённом музее отвели охранникам, которые «днём и ночью обеспечивали сохранность контингента от побегов». Посетители смогут увидеть личные вещи работников системы, а также поучаствовать в интерактивном квесте – разделиться на две команды, одна из них сыграет роли надзирателей, а другая – заключённых.

Администрация музея также анонсировала открытие сувенирной лавки, где посетители смогут приобрести аутентичные товары, произведённые по лагерным технологиям: валенки, ушанки и фирменные деревянные ложки с гравировкой. Также к услугам гостей доступны услуги кольщика – мастера татуировок.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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