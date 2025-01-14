 

Segway впервые выходит на рынок электробайков с двумя моделями — Xafari и Xyber

14.01.2025, 9:15, Разное
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Основанная более четверти века назад американским изобретателем Дином Л. Кейменом компания Segway Inc. громко заявила о себе в начале 2000-х необычным средством передвижения — первым Segway PT. Позже на свет появился самобалансирующийся человекоподобный робот, который, увы, в отличии от своего знаменитого предшественника остался практически незамеченным. В прошлом году Segway решила «попробовать себя» на рынке электробайков, представив две модели для активного отдыха — Xafari и Xyber.

Xafari — это современный вариант классического велосипеда с педальным приводом, который дополняет 750-ваттный двигатель в сочетании с датчиком крутящего момента, развивающий скорость (с педалями) до 30 км/ч. Съемная батарея емкостью 936 Вт⋅ч обеспечивает пробег в 140 км на одной зарядке. В комплект также входит трансмиссия Shimano Altus.

Электробайк-внедорожник оснащен 26-дюймовыми колесами, обутыми в 3-дюймовые шины Kenda, специально разработанными по заказу Segway. Тормозная система — это двухпоршневые тормоза Tektro со 180-мм дисками. Видимость в любое время суток надежно обеспечивают двухлучевая фара мощностью 1300 люменов и задний фонарь с поворотниками.

Xyber своим внушительным видом и особенно 20-дюймовыми колесами с 5-дюймовыми шинами больше напоминает мотоцикл. Батарея емкостью 1440 Вт⋅ч обеспечивает двигателю мощность в 3000 Вт с крутящим моментом 120 Н⋅м. Опция в виде второй батареи удваивает мощность и увеличивает крутящий момент до 175 Н⋅м. В гоночном режиме электробайк разгоняется до 30 км/ч за 2,7 сек, а по бездорожью (с педалями) — до 55 км/ч. Заряда одной батареи хватает на 90 км пробега.

Электробайки оснащены интеллектуальной системой управления, обеспечивающей плавную езду и автоматическую регулировку мощности. Полная картина технического состояния отображается на 2,4-дюймовом цветном экране.
В продажу Xafari и Xyber поступят уже в марте по цене $2400 и $3000.

Источник &#8212 Segway


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