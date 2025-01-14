Армия КНДР осуществила запуск баллистических ракет в сторону Японского моря

14 января армия КНДР осуществила запуск нескольких баллистических ракет малой дальности из района Канге в провинции Чагандо в сторону Японского моря, пишет объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Судя по имеющимся данным, ракеты пролетели около 250 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Сведений об ущербе не поступало.

Южная Корея и Япония выступили с осуждением действий Пхеньяна.