Рупор кремлевской пропаганды: Шевченко и литий
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
По Донбасскому литию.
Глава ДНР Пушилин сообщил о переходе под контроль ВС РФ месторождений лития в Шевченко.
Стоит помнить, что Шевченко к югу от Красноармейска 3 штуки. 2 из них – к югу от окраин Красноармейска и к северо-западу от окраин Курахово мы уже освободили.
Оставшееся Шевченко находится недалеко от освобожденного Нового Комара к северо-западу от Великой Новоселки. Оно пока находится под контролем противника. Вот там и находится основная часть месторождения. Карту ранее уже публиковал. Вангую, что третье Шевченко займут к марту.
В будущем, ресурсы западного Донбасса принесут РФ изрядный доход.
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет