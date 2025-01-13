Рупор кремлевской пропаганды: Шевченко и литий

По Донбасскому литию.

Глава ДНР Пушилин сообщил о переходе под контроль ВС РФ месторождений лития в Шевченко.

Стоит помнить, что Шевченко к югу от Красноармейска 3 штуки. 2 из них – к югу от окраин Красноармейска и к северо-западу от окраин Курахово мы уже освободили.

Оставшееся Шевченко находится недалеко от освобожденного Нового Комара к северо-западу от Великой Новоселки. Оно пока находится под контролем противника. Вот там и находится основная часть месторождения. Карту ранее уже публиковал. Вангую, что третье Шевченко займут к марту.

В будущем, ресурсы западного Донбасса принесут РФ изрядный доход.

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Источник: Colonel Cassad

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