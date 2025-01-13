 

Рупор кремлевской пропаганды: Шевченко и литий

13.01.2025, 20:50, Разное
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По Донбасскому литию.
Глава ДНР Пушилин сообщил о переходе под контроль ВС РФ месторождений лития в Шевченко.

Стоит помнить, что Шевченко к югу от Красноармейска 3 штуки. 2 из них – к югу от окраин Красноармейска и к северо-западу от окраин Курахово мы уже освободили.
Оставшееся Шевченко находится недалеко от освобожденного Нового Комара к северо-западу от Великой Новоселки. Оно пока находится под контролем противника. Вот там и находится основная часть месторождения. Карту ранее уже публиковал. Вангую, что третье Шевченко займут к марту.

В будущем, ресурсы западного Донбасса принесут РФ изрядный доход.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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