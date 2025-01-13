 

Рейсы Moscow – Пекин авиакомпании China Southern отменены до конца февраля

13.01.2025, 20:40, Разное
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Подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» рассказал о проблемах с рейсами CZ 342 China Southern по маршруту Москва – Пекин и CZ 341 в обратном направлении.

Он приобрел билет на рейс в Сеул с пересадкой в Пекине 19 апреля. Однако недавно в телеграм-чатах появились сообщения об отменах рейсов в третьей декаде января и феврале. Обеспокоенный пассажир обратился в авиакомпанию с вопросом, состоится ли его весной рейс, и получил ответ: «Информации об отменах пока нет».

Тем временем в соцсетях пассажиры делятся информацией: «Получил уведомление, что рейс Москва – Пекин отменен, следовательно, отменяются и другие сегменты. Кто-то знает, это разовая отмена или маршруты вообще отменяют?», «На 25.01 Москва – Пекин и 28.02 в обратном направлении отменены. Но рейсы Пекин – Сеул и Сеул – Пекин на эти же даты остаются в силе». Позже появились скриншоты с ответами авиакомпании, что рейсы CZ 341 и CZ 342 отменены с 21 января по 28 февраля. Пассажирам предложено оформить возврат средств или обменять билеты на другие даты.

12 января портал TourDom.ru обратился к авиакомпании через форму обратной связи в соцсети «ВКонтакте» с запросом о причинах отмены рейсов между Москвой и Пекином. Перевозчик уточнил, связано ли обращение с конкретным билетом, а после разъяснения, что вопрос касается СМИ, диалог был прекращен.

На сайте аэропорта Шереметьево до сих пор значатся рейсы CZ 342 Москва – Пекин до 27 марта включительно, и информации о корректировке расписания нет.

Судя по сообщениям пассажиров в соцсетях, уведомления об отменах начали поступать с утра 10 января. Накануне, 9 января, стало известно о рекомендациях Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) воздерживаться от полетов над европейской частью России. Возможно, отмены рейсов China Southern связаны с этим документом, хотя для таких решений могут быть и другие причины, как технические, так и коммерческие.


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