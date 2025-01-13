Джефф Безос подрался с Биллом Гейтсом из-за спора о том, кто первым должен целовать руку Трампа

В американском Мар-а-Лаго (штат Флорида) произошла массовая драка с участием мультимиллиардеров Джеффа Безоса и Билла Гейтса, а также десятка их телохранителей.

Бизнесмены не смогли мирно договориться о том, кто первым должен попасть на аудиенцию избранного президента США и поцеловать его руку.

Как сообщают свидетели происшествия, Джефф Безос приехал в резиденцию Трампа и занял очерень на приём в 5:30 утра, чтобы попасть к будущему президенту первым, как только тот начнёт принимать посетителей в 10:00. Однако в районе 8:35 к Мар-а-Лаго прибыл кортеж Билла Гейтса, который заявил, что занял место в очереди ещё со вчерашнего дня и заплатил за него 15 млн долларов. Безос отказался пропустить его перед собой, мотивируя это тем, что он гораздо сильнее Гейтса уважает Дональда Трампа и даже хотел проголосовать за него на выборах. В результате чего между предпринимателями началась сначала словесная перебранка, а потом и потасовка, к которой присоединились сотрудники их личных служб безопасности.

– Это была безобразная драка, – говорит пресекший инцидент начальник службы безопасности Трампа. – Мистер Гейтс пытался распылить какой-то аэрозоль вроде тех, что оставляют самолёты в небе в виде химтрейлов. А мистер Безос прямо во время боя требовал от своего умного помощника направить ударных дронов на штаб-квартиру Майкрософт. Мне пришлось применить электрошок, после чего оба бизнесмена обмякли, а уже через час мирно беседовали, посмеиваясь над своей нелепой ссорой.

—