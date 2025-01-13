Личное: “Отпраздновать годовщину на горе с бокалом шампанского”

Как люди разрушают себя, давя на себя щипцами и накручивая (думая, что если больше давить, больше будет мотивации к успеху, лучше будут их результаты, нельзя себе спуску давать), так же они давят на партнеров в отношениях и накручивают снежный ком.

Им кажется, что если давить-давить, многое можно поменять к лучшему и устроить, а если расслабиться и дать партнеру свободно дышать, так он ведь быстро все угробит.

Как будто партнер – домашняя скотина и за ним нужен глаз да глаз. И большая палка, чтобы не думал убегать в лес или пить из грязной лужи.

anastasia_math

Уважаемая Эволюция,

Мне кажется, у меня похожая ситуация, как у этого автора (https://t.me/evo_lutio/1771), только зеркальная. Мой муж пьет пиво несколько раз в неделю и мне это не нравится, о чем я ему пытаюсь говорить.

(“Не нравится” никак не влияет на КП, друзья. Вы не госпожа-господин своего супруга, чтобы считать свое “не нравится” доводом. Более того, ваш косяк на это опираться. Якобы другой из-за вашего не нравится должен подпрыгивать. А почему не вы? Наверняка партнеру не нравится ваше не нравится, но нам все равно. На КП ваше касаемо вредных привычек партнера влияют две вещи “он ведет себя неадекватно и опасен для близких и для себя” и “злоупотребление динамично разрушает его здоровье”. Динамично – это значит всем очевидно, это говорит его врач, есть негативные результаты привычки. Как бы вам ни хотелось заранее предусмотреть будущий вред, гипотетическое не открывает вам КП для вмешательств, только актуальное. “Не открывает КП” – это значит, что когда вы требуете сделать по-вашему, это ваш косяк, права на это вы не имеете, это притязания на доминирующую позицию. Вот нежная просьба и попытка обменять его уступку на ваше вложение или вашу уступку в другом – в КП попадают намного раньше, но именно в таких формулировках, не ультимативных, не требовательных)

Мне 33, ему 36. У обоих первый брак, детей нет, но я хочу, а он “не против”. Сегодня исполнилось три года как мы женаты. И в этот день я пишу вам письмо с вопросом о том, как мне реагировать на его абсолютную закрытость на тему алкоголя.

В целом мы живём очень мирно, оба работаем, у меня два высших образования, он зарабатывает на 30% больше, я более общительная, он более спортивный, оба любим хайкать в Альпах, он меня учит кататься на лыжах, а я его – готовить.

В его родительской семье (живут на Черном море) мама давно и много пьет и с ней почти никто не общается, папа тоже регулярно выпивает, но работает и зарабатывает хорошо, строит дом, общается со старшим сыном и его семьей. Муж говорит, он с детства привык к постоянным сборищам и большому количеству потребляемого алкоголя, а в моей семье родители начали только пробовать алкоголь после 30, т.е. когда уже обе их дочери подросли.

Я тревожная и беспокойная – мне все время надо что-то делать (или думать об этом), улучшаться, строить планы и челленджи – только так я успокаиваюсь и начинаю соответствовать своему вымышленному идеалу. К сожалению, я чаще не помню, чем помню, что мой муж не обязан следовать моим убеждениям и радостно вписываться в мои челленджи. В 2019 году Вы назвали мой случай ЗВ Герды (Штурман-Спасатель), хотя и по совсем другому поводу, теперь уже не важному. Я пытаюсь съехать с этих рельсов, во многом преуспела, во многом нет.

У мужа, кажется, обратная ситуация – он не любит коммититься, давать обещания. У него есть друзья (все в других городах), с которыми он почти никогда не общается сам и в целом он привык жить один. В дополнение к этой привычке идут два пива, которыми он может разбавить вечер.

(Два пива для молодого спортивного мужчины – не много. Да, нет пользы от ежедневных возлияний и даже есть вред, но это та зона, в которой человек сам должен решать, что ему дороже – вот такое утешение или здоровая печень. Это не та зона, где близкие должны кидаться на помощь и вытаскивать из петли)

Я думаю, что у меня, несмотря на очевидный вред от его привычки и прямое влияние на нашу семейную жизнь (я хочу детей и готовлюсь к этому, скоро будет лапароскопия, а пока прохожу всякие тесты), очень маленькое КП на воздействие на него из-за моих постоянных попыток улучшить его жизнь в других сферах. И если в других областях он идёт мне навстречу и делает что-то (в основном это спорт, питание, внешний вид, его друзья), то в ситуации с алкоголем теперь уже не получается даже поговорить. Здесь опять же придется оговориться, что я по старой привычке часто пилю мозг там, где стоило бы самой что-то менять в себе, но вместо этого как бы “сподвигаю” его измениться, чтобы вслед за ним измениться самой.

(Это верно, что какое-то небольшое количество давления любящие супруги готовы выдерживать, можно сказать, что это попадает в КП, но с определенной дозы давления растет их раздражение и любовь уменьшается, а дальше сокращается и КП)

Собственно, и с алкоголем та же вещь – я бы хотела от него отказаться, но мне тяжко, когда под рукой сплошное пиво (мы живём на юге Германии) и итальянское вино, поэтому сначала я просила мужа меньше пить, чтобы самой не соблазниться, потом мы вроде договорились не пить просто так дома, а идти для этого в ресторан или встречаться с друзьями. Когда мы начали чаще ходить по ресторанам, я начала их избегать, а он начал ходить в бар смотреть футбол (до этого дома под пиво). Все эти этапы сопровождались частыми кислыми щами и иногда репликами о том, что “мы же договорились”. В целом, я постепенно снизила потребление алкоголя, а он обзавелся причинами его пить.

(Как ни странно, но формулировка, что автор сама хотела бы пить поменьше и поэтому просит супруга не пить дома – получился в КП. Ему важно, чтобы она не пила, он понимает влияние алкоголя на женское здоровье, особенно репродуктивное, поэтому был готов содействовать. Но бросать он не хочет, а под давлением щипцов и ударами скалок хочет еще меньше. Это надо хорошо понимать. Не заблуждайтесь, думая, что щипцами помогаете мотивации партнеров. Только в случае, если они сами твердо осознают, что им надо бросить, что они хотели бы бросить, ваши щипцы могут не дать обратного эффекта. Но могут и дать)

И вот самый последний случай – вчерашний. Мы спонтанно поехали на каталку в пятницу вечером, где за ужином он выпил одно пиво и когда по приезду в отель я попросила его больше не брать, мне почудилось его раздражение (я списываю на влияние кислых щей из прошлого и еще чуть-чуть – на его зависимость, т.е. в моих глазах в эти моменты он становится раздражительным алкоголиком = я отмораживаюсь), но когда я объяснила, что у меня скоро овуляция и давай хотя бы до нее не будешь пить, смягчился и не пошел за пивом.

На следующий день мы катались, мужу очень захотелось отпраздновать нашу годовщину на горе с бокалом шампанского, что мы и сделали. Но до этого у него ещё был пунш, а сразу после – коктейль хуго. Я ничего не говорила, но конечно считала в уме, хотя вроде и удалось не исполнять кислые щи. Когда мы приехали после каталки в отель и посидели в сауне, мы в целом планировали ещё поужинать где-то, и пока я готовилась к ужину, я услышала как он собирается выходить из номера. Я спросила: “Ты куда?”, он собрался вниз взять пива в баре, потому что так хорошо его выпить после сауны, и сразу выскочил из номера.

(На отдыхе мужу хочется выпивать, у него есть такое желание, а автор хочет вытеснить это желание супруга давлением. В результате он один день уступает, а на другой день хочет еще больше, начинает придумывать красивые поводы “шампанское на горе в годовщину”, “после сауны так хорошо”, то есть юлить, оправдываться, сбегать и прятаться. Это значит, что штурманство автора уже переходит в термальную фазу и приближается серьезный конфликт. Плохо то, что когда партнер Штурмана начинает скулить и юлить, все Штурманы воспринимают это как подкрепление своей правоты, как приближение своей победы. Но нет, скулеж и юление предшествуют сбеганию из отношений в окно. Вы же помните “Женитьбу”?)

Когда он вернулся с пивом, а я закончила туалет, я вышла к нему и сказала, что мне не нравится, когда он так делает, что даже не даёт возможности сказать что-то. Он резко вспылил, начал защищаться, я пыталась ему что-то объяснить, что я же буквально вчера просила, и что вообще зачем это и что все во вред, было бы за что держаться.

Его контр-аргументы были (1) “я не напиваюсь и вообще 1-2 пива это ничто”, (2) “я уже стал меньше пить и зачем ты ко мне опять привязалась, я тебя услышал” (3) “мы на отдыхе, и я хочу отдыхать”, (4) “возможно я тогда за ужином возьму что-то другое”. Для меня первые два пункта это не аргументы, так как качественно ничего не поменялось. С третьим пунктом я согласна (опять же в свете моих предыдущих кислых щей), поэтому я напирала на то, что мне не понравился формат, как он свинтил, не дав что-либо сказать, а пункт 4 ставит меня в подвешенное состояние, от которого я тоже вяну.

(Нельзя требовать, чтобы партнер не прятался, когда вы давите. Прячутся в скрытой фазе конфликта все, прятаться – естественно, когда хочется сохранить мир. Хотя понятно, что Штурман ждет просто подчинения диктатуре и его бесит такое)

И в общем, не потребовалось много времени, чтобы он сказал свое коронное “оставь меня в покое”, от которого у меня сразу слезы и ступор, и он знает, что это триггерная фраза. Я ещё попыталась что-то говорить, спросила, всегда ли так будет (-ты сказала, как ребенок появится, от меня отстанешь, -ребенка так-то нет ещё) и в конце сказала, что если уйду от него, то это будет по причине алкоголя. Потому что в остальном мне с ним нравится, мне с ним лучше, чем без него – но это я пишу вам, а ему не сказала.

(У автора триггер – просьба оставить ее в покое, а у мужа триггер – ее цепляние к алкоголю. Она угрожает уйти, но он и сам думает, не лучше ли жить без жены, которая давит на мозг, потому что поставила своей целью – превратить мужа в трезвенника и заставить его подчиняться своим “хочу”. Ну и угроза уйти – это косяк, конечно, в плюс к инициированию ссор и к давлению)

Так как он отказался разговаривать, мне ничего не осталось как молчать. Сегодня поутру (наша годовщина) мы собрали вместе вещи, позавтракали по отдельности, потому что я снова заплакала и не захотела так выходить, хотя он меня ждал, потом по приезду я занялась разбором вещей, пока он ездил сдавать машину, приготовила обед для нас обоих, прибралась, поставила стирку – стараюсь просто заниматься делами и по возможности выглядеть нейтрально. Он тоже чем-то своим занимается, но мне все же тяжело смотреть в его сторону.

(Превратила годовщину в войну. С другой стороны, если автору так неприятен алкоголь, она имеет право искать себе другого партнера, совсем непьющего. Но скорее всего она не хочет другого, она хочет заставить этого стать другим)

Эволюция, скажите пожалуйста, как мне преодолеть эту проблему?

Я хочу рожать от него, я не строю воздушных замков, что после него у меня вдруг внезапно появится хоровод и я быстро смогу забеременеть. Вдвоем мы и правда сильно улучшили свои условия и ни в чем не нуждаемся. Но каждый раз, когда он пьет пиво, внутри у меня что-то отваливается, потому что в голове бьётся фраза:”он выбирает алкоголь, а не меня”.

(Человек не должен выбирать между своими потребностями и партнером, то и другое должно уживаться, и партнер не имеет право ставить перед ним выбор. Конечно автор не считает алкоголь потребностью, но герой пока считает именно так и не хочет “работать над собой” под плеткой автора. Почему автор не видит, что ведет себя как его хозяйка?)

Я понимаю, что мне не хватает логичности действий, какой-то связной стратегии поведения. Внутри конфликта я очень боюсь реагировать, потому что своим реакциям я не доверяю. Я не смелая, потому что часто цепляюсь за него и выдаю свою нужду. Но и смелость в моем понимании – это готовность уйти в любой момент, если я что-то не то скажу – а это, я уверена, не та смелость, о которой нужно мечтать. То есть, мне крайне сложно поймать баланс между Собой и Другим, оставаться верной Себе и близкой Другому, поэтому у меня роятся вопросы и я надеюсь на Вашу помощь.

(Последовательность, принципиальность и смелость появляются, когда вы действуете строго в границах, не просите лишнего, не лезете на чужую территорию, когда за вами – однозначная правота. Если вы правы, а партнер однозначно не прав, вот здесь можно действовать уверенно и не метаться, не сомневаться. А в случае автора вся неправота на ее стороне. Действия мужа не полностью в красном поле, у него есть и мелкие косяки и мелкие сливы, которые запутывают ситуацию, он то соглашается с автором, то пытается нарушить договор, то отдает часть территории под щипцами, то хочет ее вернуть. То есть поведение героя не идеально, можно вести себя так, что жене-Штурману не захочется доминировать. Однако автор выходит из КП намного дальше, в большей степени не права она. И здесь конечно ни о какой логичности и последовательности не надо мечтать)

Есть ли какие-то эффективные экстренные методы, чтобы подправить ситуацию? Как мне вести себя сейчас, в ближайшие несколько дней? Пытаться самой заговорить? О чем? Ждать пока он заговорит? Смотреть на него или не смотреть? Поменьше кислых щей? Каков прогноз у этих отношений?

(В идеале надо отказаться от претензий по поводу алкоголя, не только внешних, но и внутри. Например, можно было бы сказать мужу, что вам жаль, что вы испортили отдых, что это его дело, пить или не пить, и вы постараетесь больше не придираться. Не надо думать, что после этого муж кинется во все тяжкие. Скорее всего он, наоборот, будет думать о сокращении алкоголя. Это вероятней всего. Но все-таки это зависит от его склонностей и наверное, чтобы сохранить этот брак, надо смириться, что муж будет выпивать, ему это пока доставляет удовольствие и надо изменить отношение к его выпивке на спокойное, а если он потом превратится в алкоголика, регулярно напивающегося до свинского состояния, тогда подумать о разрыве отношений. Это будет в КП. Невозможно сделать пику превентивно, на всякий случай, как нельзя превентивно посадить в тюрьму вора. Только по факту кражи. Превентивного красного поля нет. Только на актуальный косяк можно реагировать пикой или ультиматумом. А умеренная выпивка косяком не является)

Потому что в общем я стараюсь держаться своих опор и воспринимать его отдельно (в такие моменты я физически ощущаю его отдельность как всплеск моего интереса и симпатии к нему, и мне это очень нравится), я понимаю, что мне много нужно от него, и он чаще всего это может и хочет мне дать. Или я все же снова Герда?

Спасибо.