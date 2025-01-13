Рупор кремлевской пропаганды: Вы поддерживаете государственное регулирование рынка видеоигр?
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По поводу опросов на тему ограничения рынка видеоигр.
Запустил у себя опрос – https://t.me/boris_rozhin/151238
Пока вроде никаких накруток не было. Большинство голосует за то, что либо оставить как есть, либо ограниченно цензурировать некие проекты, без общего закручивания гаек.
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Источник: Colonel Cassad
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