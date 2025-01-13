Мнение «аналитика»: О национальной катастрофе… «Газпром» — всё?

Когда-то его акционерам обещали триллион долларов капитализации. Теперь «Газпром» второй год кряду получает миллиарды долларов убытков, а держатели его бумаг остались без дивидендов. О рыночной стоимости российского газового монополиста и напоминать как-то неудобно.

Но беда не приходит одна.

Теперь она коснулась и прежде неприкасаемых.

В «Газпроме» планируются массовые сокращения. Первым об этом сообщил портал 47news со ссылкой на опубликованное письмо зампреда правления компании Елены Илюхиной к главе компании Алексею Миллеру. А теперь подлинность документа подтвердил другой зампред правления — начальник департамента информационной политики Сергей Куприянов. От комментариев он, впрочем, отказался.

По данным СМИ, Елена Илюхина предложила сократить численность центрального аппарата с 4100 до 2500 человек. В её письме говорилось, что численность сотрудников администрации «Газпрома» —центрального аппарата и филиала в Санкт-Петербурге — превысила 4 тыс. человек, фонд оплаты труда которых достиг более чем 50 млрд руб. «Вызовы, стоящие перед группой «Газпром», требуют сокращения сроков подготовки и принятия решений, для чего необходимо провести работу по исключению дублирующих функций, а также чрезмерных бюрократических процессов, порождаемых персоналом, не занятым на регулярной основе в деятельности общества», — утверждается в письме. Также в нём весьма обтекаемо предлагается высвободившиеся средства «направить на мероприятия по повышению мотивации и развитию персонала».

«Газпром» по итогам 2023 года показал убыток в 629,1 млрд руб. По итогам 9 месяцев 2024 года потери составили 309 млрд руб. С 1 января у компании истек договор о транзите газа в Европу через Украину. 10 января #США и Великобритания также наложили санкции на «Газпром нефть». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что страны Запада не смогут перерубить санкциями маршруты экспорта российских энергоносителей. Но о судьбе «национального достояния» ничего не сказал.

Да и что тут скажешь, кроме…?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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