 

Власти Китая внесли понятие «ютубер» в перечень психических расстройств

13.01.2025, 18:13, Разное
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В китайском каталоге психиатрических заболеваний появилось понятие «ютубер» – так обозначают «обозревателя-блогера, не обладающего никакими общественнно полезными компетенциями».

Наличие этой болезни не считается причиной для принудительной госпитализации, но может стать поводом для ограничения в правах.

Сам сервис YouTube заблокирован в КНР, а за его использование полиция даже без суда может назначить от 2 недель до 2 месяцев пребывания в лечебно-трудовом профилактории. Тем не менее, эксперты народной психиатрической службы Китая решили использовать именно слово, происходящее от обозначения западного видеохостинга.

– Ютубер – это хуже, чем просто некомпетентный человек. Этот термин – про вопиющее невежество, вызывающее заслуженную ненависть у профильных специалистов, про граничащую с идиотизмом самоуверенность и полную безответственность при распространении информации, – комментирует нововведения профессор НИИ социально опасных отклонений Чжуан Гунь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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