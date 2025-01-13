Власти Китая внесли понятие «ютубер» в перечень психических расстройств

В китайском каталоге психиатрических заболеваний появилось понятие «ютубер» – так обозначают «обозревателя-блогера, не обладающего никакими общественнно полезными компетенциями».

Наличие этой болезни не считается причиной для принудительной госпитализации, но может стать поводом для ограничения в правах.

Сам сервис YouTube заблокирован в КНР, а за его использование полиция даже без суда может назначить от 2 недель до 2 месяцев пребывания в лечебно-трудовом профилактории. Тем не менее, эксперты народной психиатрической службы Китая решили использовать именно слово, происходящее от обозначения западного видеохостинга.

– Ютубер – это хуже, чем просто некомпетентный человек. Этот термин – про вопиющее невежество, вызывающее заслуженную ненависть у профильных специалистов, про граничащую с идиотизмом самоуверенность и полную безответственность при распространении информации, – комментирует нововведения профессор НИИ социально опасных отклонений Чжуан Гунь.

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