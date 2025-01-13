Мнение: Скидка на авиабилеты для детей, денежная стружка в торговых центрах и экспорт мороженого

1. Забавный шаг в рамках заботы о демографии России. Теперь все крупные русские авиакомпании будут обязаны давать детям до 12 лет скидку на билеты в 50% (ссылка).

Смешно тут вот что. Скидка на авиабилеты важна любителям путешествий. Часто путешествуют в России адепты статусного потребления, то есть люди, для которых одна из главных целей в жизни — провести отпуск в престижных местах, чтобы потом похвастаться этим в курилке перед сослуживцами. Так как мы много раз уже обсуждали это явление, коротко напомню суть: многие люди определяют, кто какое место занимает в социальной иерархии, уточняя, кто где отдыхал. Отдыхал в Куршевеле? Молодец. В Сочи? Тоже неплохо. В пригородом пансионате? Эх ты, лох…

Так вот — статусное потребление через престижный отпуск вступает с задачами по размножению в жёсткий конфликт. Потому что каждый дополнительный ребёнок в семье — это затраты как минимум в несколько миллионов рублей на откорм отпрыска с 0 до 18 лет, а обычно даже больше. И, следовательно, это сразу минус несколько крутейших поездок на Мальдивы или в США, фотографиями с которых можно было бы вызвать всеобщую зависть в курилке. Таким образом, для тех, кто измеряет собственную социальную значимость именно в путешествиях, ребёнок — это добровольное понижение статуса.

Теперь несложно увидеть, что демографический эффект от скидки на авиаперелёты неё будет обратный. Некоторые семьи под влиянием скидки решат, что теперь самое время переключиться с режима «плодим детей» в режим «летаем в Анталию». Не думаю, что таких семей будет вот прямо много, однако новая скидка мягко подталкивает россиян именно к такому фазовому переходу.

2. В Школе Капитализма я рассказываю про денежную стружку, которую снимают с посетителей торговые центры. Цитирую из статьи (ссылка):



…эта выведенная на кончике пера сумма напомнила мне, что как раз одной купюры в 500 рублей я тогда и лишился: там было кафе, где я взял два шарика мороженого с сиропом и бутылку воды. Получается, что меня обстругали так же безжалостно, как и остальных.

Как мы с вами недавно обсуждали в статье «Хромированные рукоятки», люди постоянно принимают решения. Проходя по галерее торгового центра, я последовательно принял много решений:

— зайти в зоотовары, или нет;

— зайти за чаем, или нет;

— купить новые ботинки, или нет;

— зайти в косметику, или нет.

Большую часть решений я принял на автомате: косметика, к примеру, мне обычно не нужна, новые ботинки на зиму я только что купил, а тот чай, который я изредка пью, слишком специфичен, чтобы можно было надеяться найти его в обычном магазине. Витрина кафе, однако, сделала своё дело: «прокнуло», как сказали бы игроки. Я был слегка голоден и решил, что короткий перекус перед длинной пробкой мне не повредит.

На этом, собственно, и построен бизнес торговых центров. Они организуют поток покупателей, которые сознательно идут к якорным арендаторам — например, в бросившую нас IKEA или в крупный супермаркет на первом этаже. Покупатели проходят по дороге в этот самый супермаркет мимо секций с магазинами, едальнями и услугами. Каждая секция снимает с покупателей денежную стружку, после чего перечисляет часть выручки торговому центру в качестве платы за аренду. Некоторые торговые центры садятся на уже существующие людские потоки — к примеру, на поток пассажиров на вокзале или в аэропорту…

3. Кстати, насчёт мороженого. Россия продолжает завоёвывать всё новые и новые позиции на мировом рынке качественной еды (ссылка):

По итогам первых одиннадцати месяцев 2024 года доходы России от экспорта мороженого выросли на 15 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го. <…>

В январе-ноябре доходы российских поставщиков от продаж мороженого иностранным покупателям достигли почти 55 миллионов долларов в денежном выражении. Главными импортерами этого лакомства из РФ стали Казахстан (35 процентов от всех поставок), Белоруссия (18 процентов), а также Узбекистан и Монголия (по 11 процентов).

Объёмы пока не очень большие, однако рост впечатляет — 11%, если считать в тоннах. Мне интересно: казахи сами наше мороженое едят, или перепродают его дальше? Второй аккаунт Стима, например, у меня казахский, так как напрямую я некоторые игры из России купить не могу. Впрочем, мороженое — это не пакеты с байтами. Подозреваю, что наше мороженое казахи едят сами, так как географически за ними расположены страны, с которыми мы можем свободно торговать и без посредников.