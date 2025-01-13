Синоптики – на этой неделе лесные пожары в южной Калифорнии могут усилиться

Национальная метеорологическая служба США передает, что на этой неделе погодные условия в южной Калифорнии будут способствовать распространению масштабных лесных пожаров, пишет NBC News.

Последствия сильнейших лесных пожаров в Калифорнии. Фоторепортаж

Согласно прогнозу синоптиков, в регионе сохранится засушливая погода, будут дуть сильные ветры (ветер Санта-Анна), приносящие сухой воздух. Ожидается, что скорость ветра составит 64-80 км/ч, порывами до 112 км/ч (14 января).

На этом фоне очевидно 14-15 января усилятся лесные пожары в округах Лос-Анджелес, Вентура и Санта-Барбара.

Накануне власти Лос-Анджелеса объявили, что в результате сильнейших лесных пожаров погибли не менее 24 человек, передает ABC News. Подтверждена гибель 16 человек при пожаре “Итон” (в районе Алтадина) и восьми человек при пожаре в районе Пасифик-Палисейдс, отмечается в публикации. Поисковые работы работы продолжаются. Число жертв может возрасти.

Ранее сообщалось, что сгорело более 12 тысяч строений, в том числе множество жилых домов.

На прошлой неделе президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Как передавал ABC News, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе превысил 50 миллиардов долларов.

Издание Page Six публиковало список знаменитостей, чьи дома сгорели в результате сильнейшего за последние годы лесного пожара в Калифорнии. Сообщалось, что в результате пожара своих домов лишились Энтони Хопкинс, Джон Гудмен, Анна Фэрис, Майлз Теллер, Юджин Леви, Билли Кристал, Адам Броди и Лейтон Мистер. Ранее портал TMZ сообщал, что в Малибу сгорел пляжный дом актрисы и светской львицы Пэрис Хилтон.