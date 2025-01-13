 

В Туве потратили 122 млн по нацпроекту «Молодёжь-2024» на программу «Анекдоты по электронной почте»

13.01.2025, 13:33, Разное
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В Туве потратили 122 млн рублей из федерального бюджета на то, чтобы реализовать региональную программу «Анекдоты по электронной почте». Эти средства были выделены в рамках национального проекта «Молодёжь-2024».

Чиновники, ответственные за разработку и внедрение программы, уверены, что она поспособствует борьбе с вредными привычками среди молодых людей.

– Наркомания, алкоголизм – последствия общей угнетённости, плохого настроения. Чтобы улыбнуться, молодёжь покупает наркотики или идёт за бутылкой, многие жалуются на так называемую депрессию. Мы предлагаем действенную альтернативу – еженедельные подборки анекдотов. Вместо того чтобы обращаться к психоактивным веществам или маяться от безделья, жалуясь на выдуманные болезни, следует найти работу, заняться спортом и поддерживать хорошее настроение, – говорится в пресс-релизе программы от 2 февраля 2024 года.

Авторы инициативы объяснили и выбранный способ рассылки.

– У любого россиянина первые ассоциации со словом «молодёжь» – это современные технологии, цифровизация, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». Многие ругают подрастающее поколение за то, что оно вечно сидит в своих компьютерах, но ведь молодые люди стали пионерами в освоении новых технологий. Именно поэтому, чтобы говорить с молодёжью на понятном языке, мы выбрали актуальное, на 100-процентное цифровое средство коммуникации, – рассказали тувинские чиновники.

На странице проекта «Анекдоты по электронной почте» также приводятся истории успеха тех, кому он помог – так, 17-летний житель села Кызыл-Мажалык прекратил употреблять кокаин, устроился трактористом, накопил денег и через полгода уехал в Москву. В свою очередь 22-летний житель села Ырбан запустил свой бизнес, успешно продал его и тоже уехал в Москву. Приведены истории в общей сложности 16 тувинцев – все они читали анекдоты по электронной почте и в итоге уехали в Москву.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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