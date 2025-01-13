 

Самый маленький в мире лазерный проектор от JMGO с легкостью заменит телевизор

13.01.2025, 13:20, Разное
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Проекторы с ультракоротким фокусным расстоянием являются альтернативой крупногабаритным телевизорам, не требуя сложной установки. Однако сами такие устройства могут быть громоздкими и тяжелыми. Проектор в ультракомпактном формфакторе O2S Ultra от JMGO решает эту проблему.

Несмотря на то, что новинка выглядит чудом компактности, она обеспечивает вывод картинки в качестве 4K диагональю в 254 сантиметра. При этом расстояние от проектора до экрана составляет всего 15 сантиметров. Высокую точность цветопередачи, контрастность и яркость обеспечивает лазерный источник света с яркостью 2500 люменов.

Проектор получил функцию автоматической коррекции искажений и систему автоматической фокусировки. А система интеллектуальной калибровки экрана значительно упрощает первичную настройку. Устройство поддерживает потоковую трансляцию контента и уже получило высокие оценки за техническое совершенство, эстетичный дизайн и удобство использования. Проектор, дебютировавший на выставке CES, будет представлен широкой публике в конце 2025 года. Во время презентации будут озвучены его стоимость и детальные характеристики.

Источник &#8212 JMGO


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