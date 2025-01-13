 

Данные корейской разведки – потери КНДР на войне с Украиной достигли 3000 солдат

13.01.2025, 12:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Депутат от правящей в Южной Корее “Партии власти народа” Ли Сон Квен рассказал, что, по данным разведки Республики Корея, в ходе военных действий против Украины погибли 300 военнослужащих из КНДР, около 2700 получили ранения.

По словам парламентария, солдаты относятся к элитному “Штурмовому корпусу”. “На телах солдат были обнаружены инструкции, требовавшие от них покончить с собой, например, с помощью гранаты, но не сдаваться в плен”, – сообщил депутат.

Он отметил: по оценке разведки, высокий уровень потерь – свидетельство непонимания современной войны. “Большие потери – еще и результат их задействования русскими”, – добавил он.

11 января президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях фотографии с военными из Северной Кореи, взятыми в плен в Курской области России, частично оккупированной ВСУ.

“Речь идет о двух военных Северной Кореи, один из которых 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а другой – воинами-десантниками Вооруженных сил Украины”, – написал Зеленский.

В сообщении президента Украины говорится, что пленные корейцы были доставлены в Киев, они не разговаривают на русском или английском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского “во взаимодействии с разведкой Южной Кореи”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / ВСУ атаковали газопровод “Турецкий поток”, РФ обвинила Украину в энергетическом терроризме

13.01 / Исламские активисты в Европе добиваются ареста генерал-майора ЦАХАЛа Расана Алиана в Италии

13.01 / Около побережья Японии произошло сильное землетрясение

13.01 / Салливан – есть шанс на соглашение по Газе на этой неделе

13.01 / Синоптики – на этой неделе лесные пожары в южной Калифорнии могут усилиться

13.01 / В Болонье в ходе беспорядков совершено нападение на синагогу

13.01 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1055-й день войны

13.01 / Джей-Ди Вэнс разъяснил, какой “ад” обещал Дональд Трамп Газе

13.01 / Детеныша гориллы, летевшего на борту самолета Turkish Airlines, спасли и выхаживают в зоопарке

13.01 / При тушении пожаров в Калифорнии канадский самолет был поврежден беспилотником

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика