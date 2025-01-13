Данные корейской разведки – потери КНДР на войне с Украиной достигли 3000 солдат

Депутат от правящей в Южной Корее “Партии власти народа” Ли Сон Квен рассказал, что, по данным разведки Республики Корея, в ходе военных действий против Украины погибли 300 военнослужащих из КНДР, около 2700 получили ранения.

По словам парламентария, солдаты относятся к элитному “Штурмовому корпусу”. “На телах солдат были обнаружены инструкции, требовавшие от них покончить с собой, например, с помощью гранаты, но не сдаваться в плен”, – сообщил депутат.

Он отметил: по оценке разведки, высокий уровень потерь – свидетельство непонимания современной войны. “Большие потери – еще и результат их задействования русскими”, – добавил он.

11 января президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своих соцсетях фотографии с военными из Северной Кореи, взятыми в плен в Курской области России, частично оккупированной ВСУ.

“Речь идет о двух военных Северной Кореи, один из которых 9 января 2025 года был захвачен бойцами тактической группы № 84 ССО, а другой – воинами-десантниками Вооруженных сил Украины”, – написал Зеленский.

В сообщении президента Украины говорится, что пленные корейцы были доставлены в Киев, они не разговаривают на русском или английском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского “во взаимодействии с разведкой Южной Кореи”.