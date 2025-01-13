Мнение: Как Плевако помог рогоносцу забрать деньги любовника жены

Читатели пишут в комментариях к статье про адвоката Плевако, что при обсуждении казуса Веры Засулич мы упустили один важный нюанс (ссылка). Напомню, товарищ Засулич — настоящая террористка, в её честь в СССР даже несколько улиц переименовали. Она стреляла в петербургского градоначальника Трепова, серьёзно ранила его, но убить не успела, так как второй выстрел предотвратил находившийся рядом майор. Присяжные оправдали террористку, так как русское общество было тогда тяжело больно либерализмом, а Трепов имел плохую репутацию: он приказал выпороть другого террориста за мелкое нарушение тюремного режима, хотя не имел законного права отдать такой приказ.

Так вот, в комментариях указали, что оправдательный вердикт можно объяснить не только глупостью присяжных, но и более прозаичной причиной. Социалисты к этому времени уже успели заслужить репутацию кровожадных фанатиков, не останавливающихся ни перед чем. Кто-нибудь из них вполне мог поговорить с каждым присяжным, чтобы поугрожать расправой в случае обвинительного приговора.

Это, кстати, серьёзный минус и современных судов присяжных. Профессиональные судьи с прокурорами находятся под давлением угроз постоянно, поэтому они умеют этому давлению противостоять. Обыватель, который был выбран присяжным случайно, а до того 30 лет заполнял формуляры в отделе статистики, является для профессиональных преступников лёгкой жертвой.

Сегодня, впрочем, я не о судах присяжных, а о любопытном достижении Плевако, которое некоторые расценят как адвокатский успех, а другие — как крайне аморальный поступок. Цитирую снова из комментариев:

Адвокат Плевако отметился ещё в одном сомнительном деле. В Кинешме некоего Ивана Коновалова обвинили в убийстве молодой красавицы-жены. Она в своё время уехала в Париж со своим любовником, пожилым богатым купцом Кондауровым. В Париже он умер, завещав любовнице много денег. Она могла бы остаться в Париже и жить в своё удовольствие, но предпочла вернуться в Россию и стала активно участвовать в развитии женского образования, обильно жертвуя на него легко доставшиеся деньги.

Мужу такая расточительность очень не понравилась, и он её застрелил — якобы из ревности (как-то поздновато проснувшейся). Мужа судили, но он нанял Плевако — и не только был оправдан, но и все деньги, полученные его женой в наследство от Кондаурова, достались ему как совместно нажитое имущество.

Впоследствии Александр Островский написал об этом пьесу, где всё изрядно и целенаправленно исказил. Догадались, какую? Ага: Кондауров — Кнуров, Коновалов — Карандышев.

Мне не удалось найти достоверного описания этой истории. В разных местах её описывают по-разному, и я даже не уверен, что господина Коновалова защищал именно Плевако, а не какой-нибудь другой адвокат. Однако предположим ради эксперимента, что версия комментатора полностью верна — сбежала, завещал, вернулась, застрелил, оправдали. Если всё было именно так, то кто в этой истории прав? Как бы вы поступили на месте присяжных, если бы вам надо было судить Ивана Коновалова, застрелившего из ревности свою неверную жену?