Кластер «Сколково» открыл набор на вакансию антропоморфного робота

Инновационный центр «Сколково» объявил об открытии вакансии антропоморфного робота Степана.

Согласно требованиям, предпочтение отдаётся мужчинам ростом 170-180 см и весом не более 90 кг; приветствуются кандидаты спортивного телосложения, имеющие спортивный разряд, а также свободно владеющие иностранными языками — английским и китайским.

Ещё одним преимуществом при трудоустройстве будет считаться наличие актёрского образования, ведь робот должен уметь говорить «электронным голосом».

Соискателю предлагают конкурентоспособный компенсационный пакет, включающий оплачиваемый абонемент в тренажёрный зал, обновление программного обеспечения и бесплатное посещение психотерапевта. В качестве бонуса робот Степан получит погоны лейтенанта и возможность полететь в космос.

– Естественно, личность Степана мы скрываем, поэтому его будет каждый день возить личный водитель по выделенной полосе, – добавил разработчик Илларион Ипполитов.

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