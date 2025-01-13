Мнение «аналитика»: О массовых переобуваниях на лету… Долгожданное — началось?

Наступает удивительное время! Совсем как 40 лет назад в #СССР. Первым почуяв «ветер перемен», бывший ударник woke-капитализма Марк Цукерберг перестроился и стал быстро сливать DEI-повестку, давить цензуру и продвигать возврат к нормальности. За ним потянулись и другие, пусть и не так смело.

И это ведь ещё избранный президент Дональд Трамп в Белый дом не въехал!

А дальше… начнутся сеансы массовых прозрений, коллективного самобичевания и прочего «Мы так Вам верили, товарищ Байден, как, может быть, не верили себе!». Тем более, что демократы уже грызутся промеж себя, кто более виновен в начисто проигранных выборах, когда «всё было под контролем».

Как говаривал приснопамятный последний генсек ЦК КПСС, «процесс пошёл». Перестроился сам — перестрой соседа!

Пошёл процесс и на украинском треке.

Недавние ярые сторонники «москалів на ножі» и «до останнього українця» заделались миротворцами. Свежие опросы КМИС показывают, что почти 40% украинцев уже готовы к «компромиссам» с Россией. Другие источники приводят и более высокие цифры — вплоть до 70-75%. Конечно, это может быть «военной хитростью»: затеять переговоры, чтобы перегруппироваться, восстановиться и возобновить конфликт с новой силой и более масштабной западной помощью. Но рост количества дезертиров, уклонистов, а также всё более массовый переход от недовольства «бусификацией» к силовому противодействию военкомам, говорит, что громадяне и правда устали. Даже несмотря на то, что Россия в последние недели явно снизила активность ракетных ударов по военным объектам в украинских городах, а энергетику так и вовсе оставила в покое.

И тут тоже Дональд #Трамп постарался.

Но это ещё только начало. Первые ласточки. Далее — миллионы украинцев и их союзников в Европе за очень короткое время сменят понимание «победы Украины» радикально. Со «стратегического поражения России», т.е. выхода на «границы 1991 года» + «репарации» с РФ на «сохранение независимости и цивилизационного выбора». Что будет означать фактическую потерю территорий — та самая формула «мир в обмен на территории» — которые «всё равно были депрессивными и заселены неправильными украинцами “второго сорта”». А потом…

Кто знает, насколько далеко это зайдёт. Быть может, почувствовав себя обманутыми Западам и возложив на него всю вину за поражение в войне против РФ, украинцы и вовсе развернутся на 180°, чтобы, как мечтал Алексей Арестович, рука об руку с российской армией идти в поход за репарациями уже с недавних европейских спонсоров?

Ну или хотя бы вернуться к партнёрству с РФ?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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