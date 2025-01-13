 

Джей-Ди Вэнс разъяснил, какой “ад” обещал Дональд Трамп Газе

13.01.2025, 11:15, Новости дня
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Новоизбранный вице-президент США Джей-Ди Вэнс в развернутом интервью телеканалу Fox News объяснил, что имел в виду Дональд Трамп, сказав, что, если к его инаугурации заложники не будут возвращены, наступит ад.

“Это означает, что Израиль получит возможность покончить с двумя последними батальонами ХАМАСа и их командованием. Будут введены очень жесткие санкции против тех, кто поддерживает террористические организации на Ближнем Востоке. Это означает, что американское руководство будет делать свою работу”, – заявил он.

Вэнс выразил надежду на то, что соглашение будет достигнуто еще до завершения каденции президента Джо Байдена. При этом он заявил, что продвижение стало возможным после прямых и недвусмысленных угроз со стороны Трампа. “ХАМАС боится последствий”, – заявил он.


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