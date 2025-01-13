Рупор кремлевской пропаганды: Об интенсивности Работинской мясорубки
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Выживший под Работино.
Персонаж участвовавший в боях за Работино сообщает, что из 600 человек в его батальоне, который заводили на Работино в живых осталось 36 человек. Большая часть из них погибла в течение 5 дней.
К вопросу об интенсивности Работинской мясорубки.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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