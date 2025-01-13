Цифровые картины InkPoster позволят поменять домашний интерьер в любой момент

Компания PocketBook в сотрудничестве с Sharp создала то, что именуется первым в мире «цифровым дисплеем для искусства». Проще говоря, это дисплей с технологией ePaper, который может демонстрировать любое изображение без потребления энергии месяцами, как обычная картина на стене. Энергия батарей расходуется только тогда, когда пользователь желает сменить картинку.

Разрешение экрана составляет 200 пикселей на дюйм, он располагает «расширенным цветовым спектром и усовершенствованным алгоритмом цветного изображения». При работе устройства нет теплового излучения, как и негативного синего света. Алюминиевая рамка обеспечит сохранность дисплея. Ввод данных осуществляется через Wi-Fi и Bluetooth.

На выставке CES 2025 представлены три модели таких динамических картин. 13,3-дюймовая модель с разрешением 1200 x 1600 имеет батарею на 14 тыс. мА⋅ч и стоит $599. Наиболее массовая и «профессиональная», предназначенная для широкого использования, 28,5-дюймовая модель имеет разрешение дисплея 2160 x 3060, аккумулятор на 20 тыс. мА⋅ч и ценник $1400. Еще есть версия с диагональю 31,5-дюйма и разрешением 2560 x 1440, для просторных помещений. Емкость батарей у нее 20 тыс. мА⋅ч, стоимость $1700.Источник — PocketBook