 

Детеныша гориллы, летевшего на борту самолета Turkish Airlines, спасли и выхаживают в зоопарке

13.01.2025, 10:15, Новости дня
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Пятимесячного детеныша гориллы обнаружили в коробке на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс из Нигерии в Таиланд в прошлом месяце.

Молодую гориллу, спасенную из грузового отсека самолета, сейчас выхаживают в стамбульском зоопарке, а специалисты по охране природы рассматривают варианты ее возвращения в естественную среду обитания, сообщает The Guardian.

После проведения публичного конкурса животному дали имя Зейтин, и сейчас он проходит реабилитацию в зоопарке. За несколько недель после обнаружения детеныш прибавил в весе и показывает явные признаки восстановления после перенесенного стресса во время своего нелегкого путешествия.

Детеныш гориллы стал не первым животным, которое было обнаружено в аэропорту Стамбула. Город, который является растущим воздушным узлом между континентами, сталкивается с увеличением случаев задержания животных, незаконно перевозимых через границу. В октябре в аэропорту Сабиха Гекчен были изъяты 17 молодых нильских крокодилов и 10 варанов, обнаруженных в багаже египетского пассажира.


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