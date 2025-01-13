Во втором туре президентских выборов в Хорватии победил “евроскептик” Миланович

Действующий президент Хорватии Зоран Миланович объявил себя победителем на выборах, пишет агентство EFE. Предварительно, во втором туре он набрал 74,6% голосов, а его соперник Драган Приморац – 25,4%.

При этом представляющий правых премьер страны Андрей Пленкович отказался поздравлять своего давнего оппонента Милановича с победой, отмечает “Интерфакс”. “99% власти в Хорватии – у правительства и парламентского большинства, а 1% – у президента”, – заявил Пленкович.

Зоран Миланович – евроскептик и противник поддержки Украины, он неоднократно выступал с критикой премьер-министра Андрея Пленковича. Во время предвыборной кампании Пленкович говорил о том, что президент фактически является сторонником российского лидера Владимира Путина.