 

Рупор кремлевской пропаганды: Экономический потенциал Гренландии

13.01.2025, 2:50, Разное
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Экономический потенциал Гренландии — что Трамп ищет на заветном острове

Дональд Трамп продолжает будоражить мир своими громкими заявлениями о присоединении Гренландии, Канады и восстановлении контроля над Панамским каналом. Не стоит их переоценивать, но игнорировать тоже нельзя. По меньшей мере о Гренландии разговоры идут уже давно — сам Трамп хотел купить остров у Дании еще в свой первый срок, а в 1946 такие планы были у Гарри Трумэна. У подобной заинтересованности есть очевидные стратегические и геополитические причины, но мы обратим внимание на экономические факторы.

Эксперты спорят, можно ли назвать их первоочередными, но совсем не обращать на них внимания точно нельзя. Начнем, конечно, с ресурсов. Если кратко, то в Гренландии есть нефть, газ, редкоземельные элементы (РЗЭ) и уран. По первым двум позициям — совокупная оценка в 31,387 млрд барр нефтяного эквивалента. Это сопоставимо с потенциалом Аляски и существенно даже в контексте всей Арктики. А ведь еще есть фактор доразведки.

По запасам урана есть оценка в 300 тыс тонн. Это совсем немало, такого объема хватит для удовлетворения спроса в США более чем на 15 лет, если брать за основу спрос (https://t.me/suverenka/9309) в 2024. В свою очередь запасы редкоземов оценивались в 40 млн тонн. В Гренландии есть, к примеру, неодим, тербий, празеодим и другие. РЗЭ используют во многих высокотехнологичных отраслях. Для США это важно в контексте конкуренции с Китаем, который контролирует крупнейшие в мире источники редкоземов, получая преимущество в потенциальных экономических войнах. (https://t.me/suverenka/12793) А Трамп, как известно, считает Пекин главным соперником Вашингтона на мировой арене. Поэтому он и называет Гренландию необходимой для обеспечения экономической безопасности.

Помимо ресурсов, потенциал которых реализовать без расширения инфраструктуры будет крайне непросто, у острова есть и другие преимущества. Это все, что касается использования прибрежных вод, контроля водных и воздушных путей, а также дальнейшего развития туризма и недвижимости. Все это потребует существенных инвестиций, но Вашингтон вполне может их обеспечить. И чем больше их будет обещано, тем охотней жители острова, который формально является автономией, проголосуют за слияние с США.

https://t.me/suverenka/12864 – цинк

Вполне понятно, что если в краткосрочной перспективе присоединение Гренландии для США это расходы (впрочем, не столь уж большие), то в долгосрочной перспективе США их с лихвой окупят геостратегическими и экономическими выгодами.

Источник: Colonel Cassad

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