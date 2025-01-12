Мнение «аналитика»: О владычице морей… Теперь — всё?

Однажды 40+ лет назад Великобритания и Аргентина воевали за Фолклендские острова, которые аргентинцы именуют Мальвинскими. Поводом стали не только лингвистический спор, но также экономический #кризис в обеих странах, отчего и Лондон, и Буэнос-Айрес были не прочь «маленькой победоносной войны». К тому же на островах нашли #нефть.

Штука была в том, что от Великобритании они были далеко, а от Аргентины — рукой подать.

Тем не менее британцы разделали аргентинцев, как Бог черепаху. И всего за 2+ месяца с того дня, как Буэнос-Айрес сделал первый ход.

Для этого «владычица морей» направила к далёким берегам двадцать две тысячи солдат, два авианосца, семь эсминцев, семь десантных кораблей, три атомные подводные лодки, 40 истребителей-бомбардировщиков вертикального взлёта «Харриер» и 35 вертолётов. Также Министерство обороны Великобритании перебросило на Фолкленды морскую эскадру из 40 кораблей, которая установила блокаду всего архипелага.

В итоге аргентинский гарнизон капитулировал, потеряв 649 человек убитыми и 1188 ранеными. Британские потери составили 258 и 777 человек соответственно. В Лондоне это стало блистательной викторией, и Маргарет Тэтчер переизбралась на пост премьера в следующем году. А вот аргентинская хунта пала.

Сейчас, читая те «преданья старины глубокой», а затем переключаясь на сегодняшние новости о плачевном состоянии Флота Его Величества, поневоле задашься вопросом. Если Аргентина пожелает повторить, — а территориальные притязания Трампа заметно расширяют границы дозволенного в международных делах, — то Великобритания сдюжит ли?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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