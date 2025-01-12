Мнение: Про несостоявшуюся “эпидемию”

Болезнь куриных мозгов

В российских – а и, боюсь, в мировых СМИ тоже – разворачивается очередной дикий психоз по поводу “птичьего гриппа”. В конце концов, это начинает надоедать. Больше всего мне не нравится, что подобные дикие хохмы разыгрываются НАСТОЛЬКО масштабно!.. А тут еще “профессиональные идиоты”-политики, типа Жириновского, со своим совсем уж мракобесным пиаром… Перелетных птиц, видите ли, надо сбивать силами ПВО России!

Меж тем совершенно очевидно, что вся “проблема” вообще не стоит выеденного яйца, и весь “птичий грипп” – такая же грандиозная мистификация, как пресловутый СПИД или там “атипичная пневмония”.

СПИД, “атипичная пневмония”, “птичий грипп”… А между этим всем был еще паневропейский психоз по поводу “коровьего бешенства”, который Россию, слава богу, почти не затронул. Хотя – сколько буренок в Англии завалили не пойми за что?! И ни один “Гринпис” глазом не моргнул! – и это при вероятности заражения в 1/миллионную и одном (!) заболевшем!

Страшилки на медицинскую тему появляются и “заражают” СМИ с пугающей регулярностью. На кой черт это нужно? Кто это все придумывает? Раньше все ограничивалось лишь, слава богу, “мозговым террором” – хоть без жертв (увы, не считая “коровьего бешенства”). Но теперь ведь птиц несчастных сжигают, фермеров разоряют подчистую! Что ж такое делается-то? Сограждане с куриными мозгами, успешно прогуливавшие уроки биологии (и, видимо, большинство остальных) в школе, отказываются уже покупать курятину в магазине – хотя, попроси их объяснить, чем может быть опасно МЯСО с точки зрения ГРИППА – не скажут, хоть убей!

Конечно, если в результате массового отказа суеверных сограждан от курятины цена на нее упадет, я буду только рад: я-то ведь курицу люблю с детства. Но дураки настолько активны, что я уже боюсь: а ну как курятина вообще пропадет?

“Впервые стихия встала на пути великого комбинатора” (с)

Мда-а… (2006)

Напомнил ЖЖ про то, что я написал в такой же день 12 января, только 18 лет назад. Тогда меня, помню, собственная моя дочь, еще школьница, довела своими рассказами, как их в школе стращают этим самым “куриным гриппом” и что “мы все умрем”, и что у них в школе многие в школьной столовой стали отказываться есть курицу. Знали б мы тогда, в какую “эпидемию” (которая ни в какой момент не была “эпидемией” в научном смысле) всё это выльется в 2020 году…