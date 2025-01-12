Мнение: Русские акции после СВО, базовые стратегии инвестирования и проблемы корпоративного управления

1. Легендарный американский инвестор Джим Роджерс — почти такой же легендарный, как финка НКВД — ожидает, что «на рынке России будет бум при завершении конфликта». Он даже отказался от операции «обмена активами» (в рамках которой активы иностранных инвесторов в России менялись на замороженные на Западе российские активы), так как рассчитывает как следует навариться на росте котировок русских акций (ссылка).

Что же, скорейшего окончания Спецоперации ждём все мы, при этом можно уже осторожно надеяться, что победа России не за горами. Вот комментарий Кримсональтера по этому поводу (ссылка):

«72 часа Трампа» превратились в «100 дней Келлога». Это супер, потому что убирает один из важных экстремальных геополитических рисков для России и российского рынка акций. Если бы Трамп действительно попытался «решить украинский вопрос за 72 часа», то это было огромной проблемой из-за того, что текущая позиция США (как минимум в вопросе «фиксация по текущей линии фронта» и потенциально вопрос НАТО в будущем) неприемлема для Кремля, что привело бы к (б) необходимости резкой эскалации (вплоть до «санкций в стиле КНДР» и/или ядерной) для сохранения лица Трампа после получения «оскорбительного» (и публичного) отказа из Москвы в ответ на его «милостивое» предложение. Шанс такого развития событий был не слишком высоким, но он был, и его реализация была бы крайне неприятной.

Сейчас, когда про обещание 72 часов (или сколько там было? 48? 24? Один телефонный звонок?) улетело в «мусорную корзину забвения» к другим мощным предвыборным обещаниям политиков (эта судьба постигает все электоральные обещалки везде на планете), ситуация смотрится намного лучше. Где 100 дней Келлога (для тех, кто пропустил: именно этот срок как «персональную цель» обозначил спецпосланник Трампа по Украине для достижения «мира»), там и 300 дней, если надо. Это снижает риск (и политическую необходимость) эскалации и даёт возможность администрации Трампа подождать (и поспособствовать наступлению) момента, когда общественное мнение, элитные ожидания (прежде всего в самих США) и официальный Киев созреют до «нужной кондиции»… <…>

…из-за активного фестивалинга Трампа на тему присоединения Гренландии (кстати, я считаю, что он абсолютно серьёзен и что мировой рынок, прежде всего валютный, сильно недооценивает его серьёзность), Панамского канала, а также (потенциально) Канады, официальный Киев и его покровители прямо на глазах теряют mindshare и вообще «долю в эфире», если можно так выразиться. Если украинский кейс (на фоне всего остального блестящего, интересного, непредсказуемого и т.д., что происходит с США и миром) перестанет вообще будоражить мозг как элитариев (они тоже люди), так и обывателей, то слить его будет намного-намного проще, потому что репутационного ущерба (на фоне условного присоединения Гренландии) будет намного меньше, да и вообще весь эпик фэйл можно будет на Байдена списать, чем Трамп заранее уже и занимается.

Дежурно напомню, что с Гренландией у Трампа всё очень серьёзно — это его самая близкая и самая вероятная цель. В Клубе Зелёной Свиньи мы с Кримсональтером как раз это сейчас обсуждаем: как захват Гренландии, так и повышение уровня рождаемости в США — две амбициозные задачи, с которыми новый президент США, к сожалению, вполне может справиться (ссылка).

Также дежурно напомню, что рассуждения инвесторов о рынках акций — даже если Кримсональтер, Джим Роджерс и я — это ещё не инвестиционные рекомендации. Когда инвестор пишет в блоге, что «у акций корпорации Газмясбанк хорошие перспективы», он не пытается тем самым сказать, что вы должны продать единственную квартиру и накупить на все деньги акций Газмясбанка с плечом 1:10. Принимайте все финансовые решения на свой страх и риск.

2. В Школе Капитализма я рассказываю на примерах, чем доля в бизнесе отличается от бейсбольных карточек, и почему я нахожу справедливыми крупные бонусы, которые некоторые банки выплатили недавно своим топ-менеджерам. Цитирую из статьи (ссылка):



…Существует две базовые стратегии инвестирования: покупать бейсбольные карточки или покупать долю в бизнесе.

Представьте, что у вас есть троюродный дядя, который живёт со своей семьёй в однокомнатной квартире в центре города. Также у вас есть 6 квадратных метров в квартире вашего дяди — достались вам по наследству и официально оформлены на вас. Использовать их по назначению нельзя, сдавать их кому-нибудь — тоже. Сам дядя купить их не может, так как пьёт, а судиться с ним вы не хотите. Но если вы найдёте так называемого «большего дурака», вы можете их ему продать, так как это самые настоящие квадратные метры, которые официально оформлены на вас, и которые продаются в том районе по 400 тысяч рублей за метр.

Теперь представьте, что у вас есть так называемые «апартаменты»: те же самые 6 квадратных метров, но с выделенным входом. Стоят они столько же, сколько и 6 метров из предыдущего примера, но есть нюанс: вы можете их сдавать, получая ежемесячно доход.

Первый вариант инвестирования — с квадратными метрами в квартире родственника — называется «покупка бейсбольных карточек». Акции тут сравниваются с коллекционными карточками игроков в бейсбол, на которых печатают фото бейсболистов и их статистику. Эти карточки — всего лишь ламинированные куски картона, но если найти «большего дурака», то есть понимающего коллекционера, можно продать ему редкую карточку за очень высокую цену.

Проблема «бейсбольных карточек» в том, что дураков на рынке мало, и на всех их не хватает. Каждый пытается дёшево купить и дорого продать, поэтому можно ожидать, что выиграть удастся в лучшем случае в половине сделок, тогда как другая половина сделок будет убыточной…

3. Хотя общие перспективы русского биржевого рынка хорошие, есть у нас и серьёзные проблемы. ЦБ пишет, что качество корпоративного управления есть ещё, куда улучшать (ссылка):

…сами предприятия оценивают свои практики по-прежнему высоко, но на деле значительная часть рекомендаций кодекса корпоративного управления исполняется формально.

Например, сократилось количество компаний, у которых в составе совета директоров треть независимых представителей. Возросло число участников рынка, скрывающих сведения об органах управления, структуре капитала, корпоративном секторе.

Значительная часть эмитентов проводила годовые общие собрания в формате заочного голосования, и в целом реальные корпоративные практики всё чаще не отвечают тем принципам, на которые сами компании ссылаются в своих отчетах.

Что же, коллеги, это наша с вами работа, рядовых капиталистов. Мы должны продавать акции компаний с плохим управлением и покупать акции компаний с хорошим управлением: если, конечно, прочие факторы делают такое решение разумным. Именно так работает капитализм.