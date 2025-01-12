Мнение «аналитика»: Об украинстве наглядно… Кулеба разоблачает?

Собственно, это было вполне ожидаемо. Даже цинизм кулебиных откровений. Менталитет и гены не обманешь.

Бывший украинский министр иностранных дел Дмитро Кулеба, обещавший воевать с Россией даже сапёрными лопатками, но после отставки ушедший не «на фронт», а в Центр исследований при Школе управления им. Джона Кеннеди в Гарварде включился в пропаганду «…до последнего украинца».

По его словам, снижение мобилизационного возраста хотя и болезненный шаг, но неизбежный. «Если настало ваше время, вы должны принять этот вызов с достоинством», — обратился он к молодым украинцам, имея в виду мобилизацию даже и 18-летних.

Но при этом стало известно, что 18-летний сын бывшего дипломата, Егор, студент одного из украинских вузов ходит на курсы военной подготовки. И даже, поверив киевской пропаганде, изъявил желание стать добровольцем ВСУ.

Что сделал Дмитро Кулеба?

«Отговорил» сына от этого решения и «заставил» продолжить учёбу. А воюют пусть другие.

Собственно, вся нынешняя украинская власть — такая. Их дети и внуки расселись по тёплым местам, обзавелись справками и бронями. Да и сами они себе заготовили запасные аэродромы в западных институтах. А «война с Россией» — она для быдла. Для тех, кто не сумели устроиться и не смогли откупиться. Что Дмитро Кулеба и показал с обескураживающим цинизмом.

Но вы ведь всё это про нынешнюю Украину и так знали?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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